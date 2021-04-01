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莫文蔚、李克勤接力 「想你 張國榮」勾出萬千粉絲淚海

記者許晉榮／即時報導
「想你 張國榮」音樂會於「健康·旦」YouTube頻道播出。圖／先勢公關提供
「想你 張國榮」音樂會於「健康·旦」YouTube頻道播出。圖／先勢公關提供

香港YouTube頻道「健康·旦」為主的70個平台，4月1日舉行全球免費線上「想你 張國榮」音樂會，除了為辛苦抗疫的鬥士鼓舞士氣，更帶領歌迷一起緬懷香港一代巨星張國榮的經典歌曲。演唱會還有金曲歌后莫文蔚、許冠傑、張智霖及李克勤等歌手輪番演唱。

影片來源： YouTube 健康旦 HiEggo頻道

音樂會於當地晚間7點半正式登場，瞬間湧入逾4萬名粉絲搶聽，由香港浸會大學組成的20人編制交響樂團奏響「明星」一曲揭幕，主辦單位也透過科技後製，將哥哥身影投影於維多利亞港周遭的大廈牆外，穿插紙鶴飛舞的圖案，氣氛感人。

莫文蔚一身銀白禮服唱出「春夏秋冬」，接著又以「怪你過分美麗」歌曲，勾出粉絲淚海，線上觀看人數一度衝破6萬大關，儘管哥哥離世多年，但在粉絲心中仍是永遠的巨星。

緊接在後的李克勤，一連演唱「想你」及「為你鍾情」，搭配哥哥於演唱會載歌載舞的MV片段與代表作「金枝玉葉」主題曲「追」的片段，都讓粉絲回味再三。

李克勤演出前曾說，與哥哥有很多共同朋友，過去常吃飯聚會，最難忘曾有幸與哥哥一同唱卡啦OK，回想起當年，他突然又笑了：「好像中大獎！」似乎難忘哥哥當年情。

李克勤以歌曲懷念張國榮。圖／摘自「健康·旦」YouTube頻道
李克勤以歌曲懷念張國榮。圖／摘自「健康·旦」YouTube頻道
莫文蔚一身銀白禮服登場獻唱。圖／摘自「健康·旦」YouTube頻道
莫文蔚一身銀白禮服登場獻唱。圖／摘自「健康·旦」YouTube頻道

香港 交響樂 YouTube

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