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莎朗史東回憶錄中自曝幼年被外公性侵 外婆是幫兇

記者蘇詠智／即時報導
莎朗史東曾是影壇當紅的性感女星。圖／路透資料照片
莎朗史東曾是影壇當紅的性感女星。圖／路透資料照片

1990年代打著「性感女神」招牌的莎朗史東，向來敢說敢做，她為了近日推出的回憶錄「The Beauty of Living Twice」宣傳，不惜自揭家醜，透露幼年時與妹妹凱莉曾遭到外婆囚禁在房中，被外公性侵害，以至於在外公過世時，還要特別戳他的屍體，確定他一動也不動，再也不能侵犯到她們。

莎朗史東年輕時就以美麗的外表獲得模特兒公司青睞，還曾在選美會上奪冠，但她在成為外人豔羨的紅星時，曾經嘗過巨大的傷痛。她在回憶錄裡提到小時候拜訪外公外婆，她和妹妹都會被外婆騙進房間，外公才能夠上下其手、發洩獸欲，可怕的是外婆本身也是外公性暴力下的受害者，卻成為他的幫兇。

所以她的外公在她14歲時心臟病發去世，對她而言反倒是種解脫，她非但不哀傷，心裡還有種莫名的滿足，她然後看了小她3歲的凱莉一眼，彼此心照不宣，那些恐怖的過去終於結束了。

不過老天對她的考驗沒有停止，她當年接著又摔馬受傷，造成身上有很大一道疤痕，要不斷動手術才能把疤痕遮住，儘管旁人都不會注意到，她卻認為那像是種榮譽的勳章，為自己度過這種重大磨難而自豪。

當紅時的莎朗史東標榜高智商、雖然釋放性感卻不是男人慾望投射的工具，想要一洗豔星在觀眾心目中的負面形象，而她一路走來，人生經歷高低起伏，現在希望大家理解像她這樣的女人，到底是如何長成，答案就在她的回憶錄中。

莎朗史東出回憶錄，透露幼年時和妹妹曾遭到外公的侵犯。圖／路透資料照片
莎朗史東出回憶錄，透露幼年時和妹妹曾遭到外公的侵犯。圖／路透資料照片

心臟病 性侵

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