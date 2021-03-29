「想你 張國榮」音樂會 4月1日全球免費線上播放

「想你 張國榮」音樂會將於4月1日在YouTube「健康·旦」頻道播出。圖／先勢公關提供

香港YouTube 頻道「健康·旦」，繼去年舉辦許冠傑、郭富城線上慈善演唱會後，將於4月1日張國榮逝世紀念日，當地晚上7點30分舉辦全球免費線上「想你 張國榮」音樂會，替辛苦抗疫的大家帶來振奮鼓舞，歌迷可要把握機會，一起懷念香港一代巨星張國榮的經典歌曲。

「想你 張國榮」線上音樂會將以香港維多利亞港夜景為舞台，開場影片會以張國榮的知名歌曲「明星」揭開序幕，畫面會將一些關於他的元素以動畫形式融入維港景色，再加上特效製作把擁有世界級夜景的香港呈獻於觀眾面前。4大香港樂壇紅星許冠傑、李克勤、張智霖、莫文蔚也會輪番上陣演唱其經典曲目，像是「風繼續吹」、「怪你過份美麗」、「為你鍾情」、「沉默是金」等，藉「哥哥」張國榮的經典歌曲、精彩澎湃的舞蹈片段，為大家帶來一場免費娛樂，還會剪輯哥哥歷年的珍貴片段，讓全球歌迷共同懷緬哥哥的醉人魅力。

「健康·旦」YouTube 頻道是由香港資深媒體人成立的健康資訊節目。節目主持人、同時也是香港知名男星鄭丹瑞希望在新的一年持續鼓舞民眾要堅持抗疫不放棄，於是憶起曾共事過，總帶給大家溫暖的張國榮，也不禁思考若是他還在世，以他的善良體貼，一定也會站出來為大家歌唱，於是透過張國榮的前經紀人陳淑芬，並特別徵得他生前至愛唐鶴德同意，藉他的逝世紀念日，舉辦這場獨特的「想你 張國榮」音樂會。

張國榮前經紀人陳淑芬在受訪時憶起心目中的他，直呼他私下充滿自信，無論做什事都是隨時準備好，儘管台上和台下都耀眼，他卻從不自傲，總是客氣對待所有人，因此在演藝圈贏得好人緣。張國榮生前好友李克勤也在訪談中，分享自己與封麥時期的張國榮一起去KTV的往事，表示哥哥不但唱了他的歌曲「大會堂演奏廳」，還鼓勵他：「唱歌有好多種方法，不一定要用你現在的唱法。」讓李克勤感到非常受用。李克勤過去曾在演唱會多次翻唱哥哥的歌，這次音樂會則要演唱經典歌曲「為你鍾情」以表達對哥哥的思念。

莫文蔚曾在兒時為張國榮獻花，看到哥哥出道前白衫白褲衣著打扮已經一見難忘，隨即變頭號粉絲。問到陳淑芬最希望邀請到哪位歌手翻唱哥哥的歌？陳淑芬點名想找張智霖唱「風繼續吹」，張智霖接到鄭丹瑞的邀請後，也一口說好，更稱對哥哥的歌熟悉得即使今晚就要上台唱，也沒有問題！

「想你 張國榮」線上音樂會詳情：

播放日期：2021年4月1日（周四）

播放時間：美東時間早上7時30分 - 8時30分

播放平台：健康·旦YouTube頻道：https://bit.ly/2w9keRR

健康·旦Facebook：facebook .com/HiEggoHiEggo/" target="_blank">https://www.facebook.com/HiEggoHiEggo/

「想你 張國榮」音樂會獲得「哥」迷會及香港旅遊發展局支持，屆時於YouTube Superchat籌得的善款，將不扣除開支全數捐贈「惜食堂」買米，製作飯餐，幫助有需要的人士。