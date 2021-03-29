五月天「24歲生日」 阿信脫稿拋最大福利…僅1分鐘

五月天「好好好想見到你」演唱會台南最終場氣氛開心又感傷。圖／相信音樂提供

五月天今迎來成軍24周年紀念日，讓台南最終場「好好好想見到你」演唱會氣氛無比複雜，歡樂中帶點依依不捨，而慣性脫稿演出的他們沒讓場內、外3萬名觀眾失望，不只開放看台區觀眾點歌，甚至即興加碼帶來歌單之外的作品，另為呼應慶生的開心氣氛，LED大螢幕特別秀出手繪海報，阿信大方應允：「開放拍照1分鐘。」罕見放送福利 。

阿信感性表示30歲生日那年和石頭、瑪莎、怪獸、冠佑4位團員一起在北京 ，「從沒想過有天會30歲，真的太天真了，現在45歲了，那時候在想五月天到底會怎麼樣？在這個樂壇，不是你要做什麼，這世界就會讓你做什麼。」

他說幸好他們會寫點歌、也會玩點樂器，「24年了，五月天在這裡，還有這麼多人願意來聽，我要跟你們說的是五月天不只是冠佑、石頭、怪獸、瑪莎、阿信，還有包括你們，有你們加入，五月天才變得完整，我要告訴你們，加入五月天永遠不會太遲，謝謝你們。」

接著阿信想起24年前的同一天，辦完大安森林公園演唱會後是一戰成名，邀約不斷，某場是在朋友的朋友開的炸雞店擔任演出嘉賓，不過酬勞不是鈔票，而是在演出過程中享用無限量的炸雞，成員們各個輪流Cover以便享用，身為主唱的阿信沒人相助，無奈表示：「唱完才發現，為什麼肚子還是餓的，所以現在就是要你們（指團員）唱歌。」怪獸立刻要求他端出炸雞，瑪莎也幫腔：「對啊，至少讓我們看到你吃！」氣氛歡樂。

而當他們獻唱新歌「因為你所以我」時，阿信無預警在IG開直播，數萬名網友一一獻上祝福，場內同步播放同樣3月29日出生的數名素人的慶生影片，最後一幕是今天出生的小嬰兒，令人格外感動。