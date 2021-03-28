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她與新冠抗爭2個多月終於回家 卻留下洗腎後遺症

周潤發早知廖啓智罹癌 發嫂痛哭：以為他能打贏這仗

娛樂新聞組／綜合報導
廖啟智（左）與周潤發（中）2018年曾合作拍攝電影「無雙」，右為導演莊文強。（中新社）
廖啟智（左）與周潤發（中）2018年曾合作拍攝電影「無雙」，右為導演莊文強。（中新社）

香港資深演員廖啟智28日不敵胃癌逝世，終年66歲。港媒指出，廖啟智生前曾向周潤發（發哥）透露自己受失眠困擾，發哥遂建議他一起爬山紓壓。雖然失眠問題改善，但廖啟智去年卻發現胃不舒服，檢查後才發現是癌魔來襲。

➤➤➤「無間道II」、「拆彈專家」男星廖啟智66歲胃癌去世

周潤發與廖啓智都熱愛爬山，兩人2018年更合作拍攝電影「無雙」。香港01報導，發嫂接受媒體傳媒訪問時表示，她得悉廖啟智死訊後泣不成聲，並透露去年已與發哥得知廖啟智罹癌，「以為他可以打贏這仗」，稱原本想要去探病，但未獲院方批准，豈料死訊來得突然，她非常難過。

曾與廖啟智合作多部電影的杜琪峯表示，昨晚與朋友吃飯才問起廖啟智病情，怎料回家途中就收到廖啟智去世消息，「他的離開是電影界的損失。」

中央社報導，廖啟智2020年被診斷出胃癌，但擔心驚動外界而未透露病情，只有少數親近的親友知道。近來因停拍電影，消息才被傳出，不少香港影視圈友人先後為他加油打氣。

報導引述經紀公司聲明指出，廖啟智的家人感謝醫護人員數月以來的細心照顧，以及廣大民眾及媒體的關心和祝福。「懇請大家給予智叔一家空間，處理智叔的身後事。有關喪禮安排，會稍後通知大家」。

廖啟智。（中通社）
廖啟智。（中通社）

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