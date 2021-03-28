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Youtuber分潤 美國要課稅 網紅：亞洲遲早會跟進

記者林怡秀、李姿瑩、蘇詠智／台北報導
網紅團體「Crazy Man 瘋男」有超過65萬粉絲訂閱追蹤。圖／摘自臉書
網紅團體「Crazy Man 瘋男」有超過65萬粉絲訂閱追蹤。圖／摘自臉書

Youtuber創作者分潤傳出將被課稅，預計先從美國觀眾群下手。擁有百萬訂閱的台灣Youtuber「含羞草日記」團長草爺28日表示，雖然目前美國觀眾並非主要受眾地區，但亞洲、台灣早晚會跟進，創作者最好先未雨綢繆。而大胃王路路LULU也認為，若哪天台灣要課稅並不意外，台灣網紅產業日益蓬勃，課稅是遲早的事。

草爺除了本身是Youtuber，公司旗下也經營不少子頻道，培植各種不同類型的Youtuber。據報導，日後美國觀眾創造的收視分潤將被課稅，短期內雖對台灣創作者影響不大，但草爺已有心理準備，預測亞洲、台灣未來一定會跟進，只是24%的稅額非常高，若屆時比照辦理大家肯定吃不消。

他直言，創作者要將流量轉換為商業模式，創造商業價值才能永續經營、生存，否則空有高流量，也很難化為真正的財富。路路LULU表示，後台受眾中美國觀眾人數其實很少，並非分潤主要地區，「但若哪天台灣觀眾要課稅，我也不會太意外，因為一旦課稅，代表這產業愈來愈發達，做這決定也是合情合理。但她也打趣說：「等到台灣真有那一天，說不定我也不做YouTube啦！」

網紅團體「Crazy Man 瘋男」則認為，這對大部分台灣網紅收入不會有太大影響，不管是主流或非主流，大家受眾都不會是美國觀眾。至於網紅的收入結構，Crazy Man 瘋男表示每個網紅情況都不同，以他們自身為例，他們沒有另外經營子頻道，業配和頻道分潤各占一半比例，年收最高可達到500萬(新台幣，下同，約17.5萬美元)，十分可觀。

網紅Gino年收入約120萬至160萬元，經由YouTube的分潤約占30%，而業配與其他的收益則各占20%與50%。聽到美國方面的新政策，他有些錯愕，認為和Youtube是承攬關係，並非在美國本土上班。而且這條文連美國人都未必會知道，何況非美國公民，希望YouTube將法條列出會更清楚。

草爺的yt頻道擁有百萬粉絲。圖／摘自臉書
草爺的yt頻道擁有百萬粉絲。圖／摘自臉書
路路LULU是知名的大胃王網紅。圖／摘自臉書
路路LULU是知名的大胃王網紅。圖／摘自臉書

美國公民 台灣 YouTube

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