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日媒評點「出軌藝人排行榜」 福原愛登榜首

編譯羅方妤／即時報導
日本媒體「周刊女性PRIME」27日列出「出軌藝人」排行榜，日前傳出婚變的桌球名將福原愛竟（中）登上榜首。（美聯社）
日本媒體「周刊女性PRIME」27日列出「出軌藝人」排行榜，日前傳出婚變的桌球名將福原愛竟（中）登上榜首。（美聯社）

日本媒體「周刊女性PRIME」27日列出「出軌藝人」排行榜，日前傳出婚變的桌球名將福原愛竟登上榜首。其他上榜的還有日本知名主持人、演員兼歌手的混血女星Becky、男星東出昌大及諧星渡部建。

福原愛日前和江宏傑傳出婚變，先前還與高帥男出遊橫濱，引發不倫疑雲，形象重創。許多日本人是看著小愛長大，對於這個傳聞感到震驚且失望。網友投給福原愛的理由包括「這和他們對於福原愛小時候的印象不一樣了」、「常看到福原愛全家合照，如今傳出婚變令人震驚」，甚至有網友痛罵福原愛自私。調查顯示，60歲以上的家庭主婦對福原愛抨擊最強烈。

排行榜第二的日本混血女星Becky曾是零醜聞藝人，但在2016年爆出和「極品下流少女」樂隊組合的已婚主唱川谷繪音爆出不倫戀，也令網友十分震驚且感到印象破滅。Becky曾在記者會澄清和川谷只是朋友，卻遭「周刊文春」爆料兩人LINE對話紀錄，狠狠打臉「朋友說」。川谷也在同年五月宣布離婚。

排行第三的男星東出昌大向來有「暖男」形象，因和女星渡邊杏合作演出「多謝款待」相識相戀，並於2015年結婚。東出卻在妻子懷孕時出軌，對象還是合作演出「請不要在病房裡誦經」、當時還未成年的19歲女星唐田英里嘉。東出昌大因出軌形象重創，不但代言被撤，且傳將面臨高達5億日圓（約美金455萬元）的鉅額賠償，最後於去年離婚。網友直呼，連東出都會出軌了，世上大概沒有不出軌的男人了。

另外上榜的還有諧星渡部建。他和多次獲選日本最美女星的佐佐木希婚後疑似出軌，還傳出家暴。渡部建不僅傳言和AV女優和不少女歌手出軌，甚至被爆料在外面的殘障廁所偷情。然而，渡部建和佐佐木希至今尚未離婚。

福原愛 日本 家暴

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