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苦等1年多 「黑寡婦」確定7月戲院、串流上映

記者陳建嘉／即時報導
漫威電影「黑寡婦」將於7月9日在北美同步登上戲院、Disney+。(美聯社)
漫威電影「黑寡婦」將於7月9日在北美同步登上戲院、Disney+。(美聯社)

漫威電影「黑寡婦」作為第四階段的首部電影，原定去年5月上映，卻受到疫情影響多次延期，原本延期至今年5月，現今北美迪士尼影業已經正式宣布，北美將於7月9日同步登上戲院以及旗下的Disney+，形同確定會讓該片上映。

原本迪士尼影業認為「黑寡婦」是屬於大銀幕的電影，堅持不上串流，如今態度終於軟化，會比照去年「花木蘭」的模式，在Disney+開放額外付費30元，便可觀看，然則，比照以往的漫威電影模式，「黑寡婦」也有望在亞洲地區提早一至二周先上映，台灣也可搶先觀看。除此之外，「101真狗」外傳電影，由艾瑪史東主演的「時尚惡女：庫伊拉」也以院線、串流同步，並會在5月27日上映，至於另一部漫威電影「尚氣與十環傳奇」則改到9月3日上映，初估該片會在近期釋出預告。

至於皮克斯新片「路卡的夏天」，比照去年「靈魂急轉彎」，並不會在北美登上院線，直接上架Disney+，而二十世紀影業的「脫稿玩家」至8月13日上映，「金牌特務：金士曼起源」於12月22日上映，「尼羅河謀殺案」在2022年2月11日上映，班艾佛列克的「Deep Water」則是2022年1月14日，這幾部二十世紀影業的電影，則直接上戲院，還不會太快登上Disney+。

電影 Disney 漫威

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