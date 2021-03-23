最爭議奧斯卡影后 葛妮絲坦承得獎壓力太大、在家躲3周

葛妮絲派楚透露得奧斯卡獎真正的心情是「好奇怪」，壓力大到在家躲3周。圖／歐新社資料照片

受到新冠肺炎影響，各大影視頒獎典禮被迫改變型態、甚至讓入圍 者透過視訊連線領獎，即將在下個月下旬舉行的奧斯卡 頒獎典禮卻不要這麼做，堅持所有入圍者一定要親自到場，排除困難繼續舉辦實體典禮，且可能仍不會再恢復專人主持的傳統，讓外界更好奇屆時會以何面貌呈現。

美國娛樂媒體報導，奧斯卡典禮製作單位將改以洛杉磯市中心有80多年歷史的聯合車站作為主要場地，認為有足夠的空間讓出席者保持安全距離，原本的會場「杜比劇院」則可能改當表演的舞台，雖仍不會完全在典禮活動消失，重要性卻大為降低。從現在到典禮還有一個月的籌辦時間，計畫都還有可能隨時調整。

對於最受矚目的影帝影后人選，過去某些人在贏得榮銜後卻不如想像中興奮，反而被排山倒海的壓力弄得喘不過氣。例如22年前以「莎翁情史」封后的葛妮絲派楚，近日在podcast透露，當初感覺洛城同業幾乎都支持她，得獎後風向卻轉變，壓力大到難以喘息，被逼得跟爸媽一起躲在別墅中整整3周，成為奧斯卡得主她真正的感觸只有「好奇怪」。

葛妮絲雖然在「莎翁情史」揣摩英國口音扮貴族小姐，還有女扮男裝演出，今日網友卻認為她得獎全因製片哈維溫斯坦強力宣傳造成過人的氣勢，表現並不及一同入圍的「中央車站」費南妲蒙特内哥羅或是「伊莉莎白」凱特 布蘭琪。