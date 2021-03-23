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江宏傑送機、曬娃成功洗白 日媒：福原愛「全盤皆輸」

記者李姿瑩／綜合報導
福原愛和江宏傑背負不少商業形象。圖／摘自IG
福原愛和江宏傑背負不少商業形象。圖／摘自IG

日本媒體連日來不斷討論福原愛江宏傑的跨國婚姻，「週刊女性」分析，雖然外界看不到江宏傑私下的形象，但如果他真的會使用言語暴力，岳母、兒女又怎會願意留在台灣？反觀從小受封為「桌球天才」的福原愛，早已是家喻戶曉的運動偶像，尤其引退後轉型，繼續被大家捧在手掌心上。所以當她發現童話婚姻並不如想像中美好時，心中開始匱乏。

從他們選擇在迪士尼樂園舉辦婚禮，不難看出福原愛嚮往公主般的浪漫愛情。只是走入家庭後，江宏傑持續專注在事業上，並未把她當成公主寵愛。為了商業形象，福原愛無法打破現狀，想帶孩子回日本受教育，一雙兒女卻早已習慣台灣生活，未來可能無法如她所願。在2019年11月福原愛曾在推特上寫道：「我太嚴厲了嗎……孩子說不要媽媽了！」日媒認為，也許此時福原愛只是想聽到丈夫說一聲：「不是那樣的，妳是最棒的媽媽！」

然而事已至此，「FRIDAY」周刊直言福原愛原本有一手好牌，如今已全盤皆輸，無論是不倫新聞和社會觀感，都對她打離婚官司相當不利。江宏傑這陣子靠曬娃、送機扭轉形象，有圈內人點出，江宏傑在台灣堂堂正正面對媒體，相較之下福原愛持續神隱，只怕之後無論提出何種離婚理由，都很難有說服力。

福原愛 江宏傑 台灣

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