成功揮別老態！35歲宋仲基雙管齊下找回歐巴萌樣

宋仲基接受專訪時恢復私下休閒模樣。圖／Netflix提供

正在拍攝「黑道律師文森佐」的宋仲基 ，日前接受Netflix專訪，提到他如何維持好身材。35歲的宋仲基去年曾自嘲「老了」，如今靠飲食控制和運動重新恢復昔日風采，放下瀏海後更多了幾分青春氣息，和戲中造型呈現不同反差魅力。

宋仲基和宋慧喬離婚後，全心投入戲劇拍攝。他去年在拍宣傳照時，因為將頭髮往後梳，臉龐略顯圓潤，自己看了都忍不住自嘲「好像老了」。但今年一連兩部作品「勝利號」、「黑道律師」證明他已經重回最佳狀態，宋仲基在受訪時故意感嘆：「唉！說到吃的講了會悲傷耶！」原來為了上鏡，他至今都處於減肥狀態。

為了在「黑道律師」中的裸身沐浴戲，以及駕馭多套高級西裝，宋仲基現在最常吃雞胸肉、羅勒，不能碰最愛的五花肉。他平時保持健身 習慣，愉快的一天就從早起開始，接著去做皮拉提斯及有氧運動，再泡半身浴讓自己大量流汗，既消水腫又提振精神。不過忌口還是讓他有些難受，只希望「黑道律師」早日殺青，才能盡情大快朵頤。

他的付出已經得到回報，「黑道律師」播到第10集，韓國平均收視衝上11.4%，是開播以來最佳紀錄。宋仲基在劇中和玉澤演正面對決，以激烈槍戰逼出玉澤演大魔王的真實身份，緊湊、痛快的劇情收服男女老少。

宋仲基精準詮釋「非典型」的正派角色，內心卻難忘當兵前的電影 作品「狼少年：不朽的愛」。他飾演的「狼少年」哲秀苦等女主角50年，虐心結局至今烙印在宋仲基心底，總覺得哲秀一角不曾離開，很想問一句：「哲秀啊！你過得好嗎？」