我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國務院駁中媒報導 「未成立氣候變遷工作小組」

不只美國 西方國家針對亞裔仇恨犯罪普遍增加

被裘莉指家暴 布萊德彼特廣告新片仍接不停

記者蘇詠智／即時報導
布萊德彼特以帥氣造型拍攝新廣告。圖／摘自Instagram
布萊德彼特以帥氣造型拍攝新廣告。圖／摘自Instagram

布萊德彼特與安琪莉娜裘莉的離婚官司看似沒完沒了，裘莉近日又開始打「家暴」牌，呈交一堆證據指控布萊德彼特曾經動粗，還讓年紀最大的養子麥杜斯作證，雖然麥杜斯的證詞據稱對昔日的養父頗為不利，布萊德的演藝行情完全未下滑，不但正和珊卓布拉克拍攝動作大片「子彈列車」，還抽空接了廣告。

好萊塢一堆爆出醜聞的男星，像是被控對舊愛施暴的席亞李畢夫、艾米爾漢默，演藝事業都迅速跌到谷底，就連曾是天王巨星的強尼戴普，遭前妻安珀赫德稱是「家暴男」後，不管是否屬實，立刻從片商眼中的大紅人變成避之唯恐不及的問題人物。唯有布萊德彼特，不僅工作沒受什麼影響，這兩年發展甚至比裘莉還好很多。

之前裘莉被曝將他過去送她的邱吉爾畫作以1150萬美元的高價售出，被懷疑是手頭緊、賣畫求現，她固然已經拍完漫威英雄大片「永恆族」，無奈片子遲遲不能上映，目前對她還沒有明顯的幫助，只要她仍堅持跟布萊德彼特鬥到底，就得繼續燒錢請律師。

外界眼中，裘莉不想和布萊德彼特取得共同監護權、只讓他有探視權，有如要獨占小孩。她執意不退讓，離婚拖了4年多，法庭之前的調查，都沒有認定小布家暴，她卻緊咬不放，令大眾對小布多了幾分同情，使他的人氣完全沒下滑，依舊在高峰。

布萊德彼特當紅氣勢不因離婚官司中被指「家暴」而受影響。圖／路透資料照片
布萊德彼特當紅氣勢不因離婚官司中被指「家暴」而受影響。圖／路透資料照片
安琪莉娜裘莉堅持不想平分孩子的監護權、以致離婚一拖好幾年，外界並不太諒解。圖／路...
安琪莉娜裘莉堅持不想平分孩子的監護權、以致離婚一拖好幾年，外界並不太諒解。圖／路透資料照片

裘莉 布萊德彼特 家暴

上一則

趙傳自認「老不休」曝60歲「麒麟臂」與凍齡秘方

延伸閱讀

小布、珊卓首度合作 片場曖昧傳緋聞

小布、珊卓首度合作 片場曖昧傳緋聞
裘莉又出重手 養子將作證小布家暴 不要姓彼特

裘莉又出重手 養子將作證小布家暴 不要姓彼特
裘莉出重手 養子作證轟小布想去掉父姓 加碼再控家暴

裘莉出重手 養子作證轟小布想去掉父姓 加碼再控家暴
裘莉狠斷小布 賣定情物邱吉爾名畫賺990萬美元

裘莉狠斷小布 賣定情物邱吉爾名畫賺990萬美元

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
與中會談美方翻譯「一頭紫髮」 挨轟不專業

與中會談美方翻譯「一頭紫髮」 挨轟不專業
「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已

「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已
華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」

華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」
失業福利免稅…已報稅者別動作 國稅局會退稅

失業福利免稅…已報稅者別動作 國稅局會退稅
環「郵」世界111天 1.7萬元起跳 疫後旅遊優惠價

環「郵」世界111天 1.7萬元起跳 疫後旅遊優惠價