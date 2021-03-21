被裘莉指家暴 布萊德彼特廣告新片仍接不停

布萊德彼特以帥氣造型拍攝新廣告。圖／摘自Instagram

布萊德彼特 與安琪莉娜裘莉 的離婚官司看似沒完沒了，裘莉近日又開始打「家暴 」牌，呈交一堆證據指控布萊德彼特曾經動粗，還讓年紀最大的養子麥杜斯作證，雖然麥杜斯的證詞據稱對昔日的養父頗為不利，布萊德的演藝行情完全未下滑，不但正和珊卓布拉克拍攝動作大片「子彈列車」，還抽空接了廣告。

好萊塢一堆爆出醜聞的男星，像是被控對舊愛施暴的席亞李畢夫、艾米爾漢默，演藝事業都迅速跌到谷底，就連曾是天王巨星的強尼戴普，遭前妻安珀赫德稱是「家暴男」後，不管是否屬實，立刻從片商眼中的大紅人變成避之唯恐不及的問題人物。唯有布萊德彼特，不僅工作沒受什麼影響，這兩年發展甚至比裘莉還好很多。

之前裘莉被曝將他過去送她的邱吉爾畫作以1150萬美元的高價售出，被懷疑是手頭緊、賣畫求現，她固然已經拍完漫威英雄大片「永恆族」，無奈片子遲遲不能上映，目前對她還沒有明顯的幫助，只要她仍堅持跟布萊德彼特鬥到底，就得繼續燒錢請律師。

外界眼中，裘莉不想和布萊德彼特取得共同監護權、只讓他有探視權，有如要獨占小孩。她執意不退讓，離婚拖了4年多，法庭之前的調查，都沒有認定小布家暴，她卻緊咬不放，令大眾對小布多了幾分同情，使他的人氣完全沒下滑，依舊在高峰。