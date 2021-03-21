趙傳自認「老不休」曝60歲「麒麟臂」與凍齡秘方

60歲的趙傳在邁入耳順之際唱起「老不休」。圖／旋風音樂提供

趙傳在邁入耳順之際唱起「老不休」，換上背心、塗上眼影，還套上長裙，曲風造型由裡到外玩出新花樣，不僅顛覆過往對老的印象，更一反一般人害怕把「老」掛嘴邊，高調唱出年屆60的人生心境及轉變，期許自己「活到老、唱到老」。

不輕言「退休 」的趙傳希望自己能像國外搖滾樂手一路唱到8、90歲「一直嘶吼到老」，他表示：「60歲這年紀對很多人來說會直接跟『老』畫上等號，但我出道30多年來每周練唱、調嗓子沒讓自己嗓音子退化，始終如一；身為熱愛音樂的藝術家，仍抱著年輕心態去創作、唱歌，不會因為年齡的規範受到約束，自然也沒有退休不退休、老不老這些事了！」

趙傳還笑說：「到目前為止我還是覺得可以在音樂上做很多有趣嘗試，一直在創作上保持天馬行空的想法及創意，腦子永遠保持著無拘無束的狀態，我覺得是很有趣的一件事。」

不僅音樂創作「老不休」，視覺造型更在御用造型師劉培華與「針織女王」潘怡良聯手打造下，原本走鐵血漢子風格的趙傳不僅換上時尚又潮的背心大秀手臂線條，更破天荒加上長裙襬與金屬項鍊、手環，也畫上視覺系眼影營造剛中帶柔風格，他表示：「完全沒想過自己在60歲還能做這樣新嘗試及改變，頗有『再活一次』的感覺！」

他還有完全不輸年輕小伙子的「麒麟臂」與身型，趙傳自豪目前正值「巔峰狀態」，「我雖然身高不高但體態還算均勻，加上去年一整年因為疫情 ，在家做重訓及體能鍛鍊都比過往時間還多，所以拍照時身心狀態都很好。」

趙傳更分享「凍齡三招」：包括每週打2次球、一周3次健身 加上每天快走1小時，難怪「60歲仍是一尾活龍」。他還宣布將於今年7月31日首度站上北流舉辦「趙傳2021人生大夢」演唱會。