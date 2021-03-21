我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國務院駁中媒報導 「未成立氣候變遷工作小組」

不只美國 西方國家針對亞裔仇恨犯罪普遍增加

趙傳自認「老不休」曝60歲「麒麟臂」與凍齡秘方

記者許晉榮／即時報導
60歲的趙傳在邁入耳順之際唱起「老不休」。圖／旋風音樂提供
60歲的趙傳在邁入耳順之際唱起「老不休」。圖／旋風音樂提供

趙傳在邁入耳順之際唱起「老不休」，換上背心、塗上眼影，還套上長裙，曲風造型由裡到外玩出新花樣，不僅顛覆過往對老的印象，更一反一般人害怕把「老」掛嘴邊，高調唱出年屆60的人生心境及轉變，期許自己「活到老、唱到老」。

不輕言「退休」的趙傳希望自己能像國外搖滾樂手一路唱到8、90歲「一直嘶吼到老」，他表示：「60歲這年紀對很多人來說會直接跟『老』畫上等號，但我出道30多年來每周練唱、調嗓子沒讓自己嗓音子退化，始終如一；身為熱愛音樂的藝術家，仍抱著年輕心態去創作、唱歌，不會因為年齡的規範受到約束，自然也沒有退休不退休、老不老這些事了！」

趙傳還笑說：「到目前為止我還是覺得可以在音樂上做很多有趣嘗試，一直在創作上保持天馬行空的想法及創意，腦子永遠保持著無拘無束的狀態，我覺得是很有趣的一件事。」

不僅音樂創作「老不休」，視覺造型更在御用造型師劉培華與「針織女王」潘怡良聯手打造下，原本走鐵血漢子風格的趙傳不僅換上時尚又潮的背心大秀手臂線條，更破天荒加上長裙襬與金屬項鍊、手環，也畫上視覺系眼影營造剛中帶柔風格，他表示：「完全沒想過自己在60歲還能做這樣新嘗試及改變，頗有『再活一次』的感覺！」

他還有完全不輸年輕小伙子的「麒麟臂」與身型，趙傳自豪目前正值「巔峰狀態」，「我雖然身高不高但體態還算均勻，加上去年一整年因為疫情，在家做重訓及體能鍛鍊都比過往時間還多，所以拍照時身心狀態都很好。」

趙傳更分享「凍齡三招」：包括每週打2次球、一周3次健身加上每天快走1小時，難怪「60歲仍是一尾活龍」。他還宣布將於今年7月31日首度站上北流舉辦「趙傳2021人生大夢」演唱會。

趙傳的新造型走剛中帶柔風格。圖／旋風音樂提供
趙傳的新造型走剛中帶柔風格。圖／旋風音樂提供
60歲的趙傳在造型上勇於嘗試。圖／旋風音樂提供
60歲的趙傳在造型上勇於嘗試。圖／旋風音樂提供
趙傳在邁入耳順之際唱起「老不休」。圖／旋風音樂提供
趙傳在邁入耳順之際唱起「老不休」。圖／旋風音樂提供
趙傳的新造型走剛中帶柔風格。圖／旋風音樂提供
趙傳的新造型走剛中帶柔風格。圖／旋風音樂提供
60歲的趙傳高唱「老不休」。圖／旋風音樂提供
60歲的趙傳高唱「老不休」。圖／旋風音樂提供

退休 健身 疫情

上一則

兄弟都護妻？哈利和凱特被揭早因為梅根有心結

延伸閱讀

嗓子不舒服，來顆「金嗓子」！

嗓子不舒服，來顆「金嗓子」！
金喜善凍齡演大學生 小鮮肉跪愛

金喜善凍齡演大學生 小鮮肉跪愛
林志穎46歲戴「人生第一副眼鏡」 親揭視力網驚呆

林志穎46歲戴「人生第一副眼鏡」 親揭視力網驚呆

61歲鍾楚紅同框小12歲鄭秀文 一點都不輸人

61歲鍾楚紅同框小12歲鄭秀文 一點都不輸人

熱門新聞

名嘴呂文婉爆料林月雲缺席邱嘉雄喪禮內情。圖／摘自YouTube

被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情

2021-03-14 12:22
何炅被形容在演藝圈幾乎零負評。（取材自知乎）

十指緊扣、摸臉…何炅被拍到與男子親密互動 衝上熱搜

2021-03-16 00:55
李亞鵬。（本報資料照片）

李亞鵬欠債4千萬再敗訴 求饒音檔曝光「我跪下都可以」

2021-03-17 19:46
許聖梅上「國民大會」談論對林月雲事件的看法。（取材自YouTube）

不是為了錢？名嘴曝林月雲接節目真實動機

2021-03-14 04:31
孫儷主演的「甄嬛傳」至今仍在重播。(圖:中天提供)

「甄嬛傳」10周年 作者宣布開拍前傳「德妃傳」

2021-03-16 19:28
撒貝寧一家四口近日現身北京餐廳，被網友偶遇。(取材自微博)

撒貝寧滿眼都是女兒 不理兒子等抱抱

2021-03-14 03:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
與中會談美方翻譯「一頭紫髮」 挨轟不專業

與中會談美方翻譯「一頭紫髮」 挨轟不專業
兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已

「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已
華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」

華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」
失業福利免稅…已報稅者別動作 國稅局會退稅

失業福利免稅…已報稅者別動作 國稅局會退稅