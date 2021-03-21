福原愛聲明藏這項共通點 網嘆「桌球cp」真的回不去

福原愛與江宏傑接下來將全力面對兒女歸屬問題。圖／摘自IG

江宏傑 昨天送岳母返回日本 ，福原愛 接力發出聲明，再度提到夫妻倆還在討論孩子的未來。外界從福原愛聲明的語氣研判「桌球cp」破鏡難圓，日本網友依舊對福原愛不諒解，日媒更報導福原愛接下來要進入爭取兒女的長期抗戰。

看到江宏傑帶著兒女送機，在岳母上機後又在社群網站傳達思念之情。日本網友認為，或許江宏傑此舉有些矯情，但神隱的福原愛問題更大，獨留行動不便的老母親和兒女在台灣，從各方面來看都說不過去。加上日本網友普遍不相信福原愛和學弟「純過夜」的說法，而江宏傑送機之舉也令日本人對江家「怪物家族」的印象開始改觀。

輿論風向對福原愛越來越不利，「東京體育報」報導，福原愛接回媽媽，代表對婚姻狀況已無轉圜餘地。她原本也想接兒女到日本一起生活，但在「不倫事件」影響下，對爭取監護權相當不利。加上兒女已經習慣台灣生活，所以暫時放棄要搶小孩的想法，先把媽媽接回故鄉。

福原愛過去在聲明中曾提到，會與江宏傑討論「對小孩最好的做法」，這次聲明也不例外，代表雙方交集只聚焦在小孩。這句話之前就被點出已無修補婚姻之意，可見福原愛立場至今不變。「東京體育報」也分析，福原愛接下來進入長期抗戰，要證明自己的條件優於江宏傑，才對談判或打官司等方面有利。