趙德胤「灼人秘密」登全美院線 紐約推線上影展

導演趙德胤執導的「灼人秘密」延遲一年後將登上全美院線。(Getty Images)

導演趙德胤執導的「灼人秘密」延遲一年後將登上全美院線。紐約 動態影像博物館除了首映，還將線上加映「再見瓦城」等5部趙德胤作品，讓觀眾體驗他以電影 傳達的豐沛情感。

驚悚片「灼人秘密」揭露演藝圈黑暗面，2019年入選坎城影展「一種注目」單元，好萊塢名導演昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）讚賞「細節迷人，值得一看再看」，已有不少國際發行商代理海外版權。

「灼」片原訂去年3月登上全美院線，趙德胤與主演的吳可熙訂好機票赴美出席紐約首映會，未料2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情攪局，宣傳計畫中途喊卡。

時隔一年，「灼人秘密」捲土重來，紐約動態影像博物館（MoMI）配合自3月26日至4月11日舉辦線上回顧影展，加映「14顆蘋果」、「再見瓦城」、「翡翠之城」、「冰毒」及「歸來的人」。

紐約動態影像博物館官網介紹，趙德胤是導演侯孝賢門生，同樣擅長將生活現實與電影魔術融為一體，其作品輕而易舉地在虛幻和現實、觀察和體驗之間交織穿梭。

趙德胤生於緬甸，16歲赴台灣 求學，之後在台工作定居。他2009年成為侯孝賢創辦的首屆金馬電影學院學員，2011年完成首部劇情長片「歸來的人」，開始在國際影壇嶄露頭角。2014年的「冰毒」代表台灣角逐奧斯卡最佳外語片，2016年的「再見瓦城」勇奪威尼斯影展歐洲電影聯盟大獎最佳影片。

38歲的趙德胤以往作品都從自身緬甸背景出發，「灼人秘密」是他首次以台灣為拍攝場景，有別於過往的寫實主義手法，展現執導不同風格類型電影的能量。

駐紐約台北文化中心透過新聞稿表示，趙德胤是台灣電影新浪潮後非常耀眼的導演，一路以來的創作以小見大，記錄著看似與世界經濟運行脈絡沾不上邊、卻深受牽動的人民生活。「灼」片帶著濃厚魔幻色彩，看見趙德胤追求突破的跨度。