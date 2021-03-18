裘莉出重手 養子作證轟小布想去掉父姓 加碼再控家暴

麥杜斯（左起）和安琪莉娜裘莉感情深厚，與布萊德彼特很難有好轉的可能。路透資料照片

布萊德彼特 與安琪莉娜裘莉 之間拖了4年多的離婚，近日傳又進入新交戰階段，裘莉最大的養子麥杜斯已經赴法庭作證，而據稱對於昔日養父沒啥好話，還要求將他目前的姓氏「裘莉—彼特」改回只有「裘莉」、不要「彼特」，但裘莉此時又演好人，表示不支持他的決定。

麥杜斯是裘莉早在結識布萊德彼特之前已經收養的孩子，一直跟她非常親，也被傳說是布裘兩人鬧到要離婚的關鍵，八卦媒體報導布萊德彼特在私人飛機上與麥杜斯發生肢體衝突、甚至曾對他動手，自此後麥杜斯與昔日養父形同陌路，完全不願意再和布萊德彼特見面或是談話。他曾經去首爾念大學，因新冠肺炎疫情返美和家人團圓，裘莉等於又找到一個可以在離婚戰上重挫小布 的得力幫手，而麥杜斯果不其然順著她期待的方向，再度於證詞中講了一堆不利於小布的內容，還想要去掉父姓。

至於裘莉的不支持麥杜斯改姓，讓她看起來對於小布攻擊性不那麼強烈，然而她的律師團隊已經又再次提出最新的家暴控訴，還表示可以提供相關的證據，始終不放棄重拳出擊，對此，「US」雜誌報導，小布團隊態度是見怪不怪，透露她已經在這幾年之中一再打「家暴牌」，沒有一次成功，過去她還能夠利用孩子傷害他，幾次以後還再用這些老招，顯然小布早也沒有太大感覺。

相較於小布在這幾年之中，又拿到奧斯卡最佳男配角獎、人氣和事業維持在高點，大片邀約還沒間斷，裘莉的「黑魔女2」票房不如前集，演出漫威最新英雄片「永恆族」又被新冠肺炎卡著遲遲無法上映，外界對她最多的印象就是永遠沒完沒了沒收場的離婚官司，且各方都認定是她堅持不想跟小布共享孩子們的監護權才一直鬧下去，都覺得她是這場事件中的「反派」，但她顯然還是相信事情會照著她期待的方向發展，仍然沒有停手，感覺還有得拖。