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蔡振南與邱澤情同父子 「當男人」逼哭少女

記者黃保慧／即時報導
蔡振南在片中飾演邱澤的老父。圖／金盞花大影業提供
蔡振南在片中飾演邱澤的老父。圖／金盞花大影業提供

邱澤與許瑋甯主演「當男人戀愛時」，還有演員蔡振南、鍾欣凌、藍葦華、陽靚、Lulu黃路梓茵等人加持演出，其中被稱為「國民阿爸」的三金影帝蔡振南，在片中飾演邱澤的老父，兩人第一次合作就默契十足，邱澤更直言：「和南哥相處就像是和真的爸爸般！」

第一次和蔡振南合作就默契十足的邱澤，也忍不住讚嘆道：「南哥跟我之間相處很親切、完全沒有距離，就像和真的爸爸相處般！」出道多年、演出經驗豐富的蔡振南，回憶在「當男人戀愛時」中和邱澤拍攝的第一場對戲就是在公車上，導演殷振豪並沒有給那場戲太多指令，全讓邱澤和蔡振南現場即興演出，一整段台語台詞對話也是隨機發揮，結果台語功力超強的兩人竟一搭一唱展現好默契，最後呈現出超乎導演殷振豪期待的自然效果，蔡振南也開心表示：「邱澤完全可以接到我的球！」

此外，在片中飾演「阿成」邱澤一家人的成員，除了有三金影帝蔡振南加持外，另有金鐘視帝藍葦華、金鐘視后入圍的陽靚，以及金鐘最具潛力新人白小櫻，可說是含金量爆表的一家人。藍葦華感性表示，第一次和邱澤合作，兩人對戲雖才短短五天，但在導演殷振豪和劇組的氛圍營造下，他和邱澤也自然而然培養出真實的兄弟情誼。

已多次和導演殷振豪合作的陽靚，甩開茄子蛋「浪流連」MV中的妖嬌扮相，在片中素顏扮土演出邱澤的大嫂，有幾場操著流利台語罵人的潑辣演出，全是她在片場和藍葦華一句句討教台詞的完美成果。去年甫獲金鐘獎最具潛力新人獎的白小櫻，則在片中和飾演叔叔的邱澤有許多「笑」果連連的互動。

「當男人戀愛時」從本周起開始舉辦多場學生特映會，在戲院前湧出大批排隊人潮，片中邱澤與許瑋甯的感情對手戲逼哭上千名少女外，還有許多學生受邱澤與蔡振南的親情互動戲感動落淚，哭完一整包面紙都不夠用，有女學生哭到拿出冰袋冰敷雙眼、另有名女學生哭到缺氧，讓受到熱烈歡迎的導演殷振豪心疼不已。電影將於3月26-28日在台灣院線推出感動口碑場，4月1日全台正式上映。

蔡振南在片中飾演邱澤的老父。圖／金盞花大影業提供
蔡振南在片中飾演邱澤的老父。圖／金盞花大影業提供
蔡振南在片中飾演邱澤的老父。圖／金盞花大影業提供
蔡振南在片中飾演邱澤的老父。圖／金盞花大影業提供
蔡振南（右）在片中飾演邱澤的老父。圖／金盞花大影業提供
蔡振南（右）在片中飾演邱澤的老父。圖／金盞花大影業提供

導演 台灣 入圍

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