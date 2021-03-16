Rain認清人氣隨時會消失 現階段人生最閃耀

Rain現在家庭、事業兩得意，是「人生最閃耀的瞬間」。圖／Harper's BAZAAR提供

韓流天王Rain提攜後進，打造新男團「Ciipher」，接受「Harper's BAZAAR」雜誌專訪時，提到自己最低潮與最閃耀的時刻，都受到前輩、JYP社長朴軫永照顧，如今家庭、事業兩得意，他認為：「人生最閃耀的瞬間應該就是現在了！」

Rain提到人生低潮，就是20年前母親過世時，當時窮困無依，卻被朴軫永看中潛力，將他推上國際舞台，「我一直認為要不是朴軫永先生與JYP的話，我可能沒辦法出道。他的表現一直都很模範，也總會告訴我一些令人敬佩的信念，我一直對此十分感謝。」近期與朴軫永合作新歌「Switch to Me」，「一起共事的過程很幸福。」

出道近20年，Rain也體悟：「我認為人氣是隨時可能消失的泡沫，但我只想要在自己的位置上全力以赴，讓這過程中產生的正面影響持續為我帶來好結果。我並不留戀人氣，比起在乎人氣，我只是與自己約定對所有事情都要盡全力，還有努力成為能讓大眾記得的好歌手與好演員。」

Rain繼續表示「我的最終目標，就是每天都認真生活。我的信念，就是看到好的機會時，一定要抓住它，把它導向成功。」對於後輩的建議，他則說：「我希望他們不會對這工作感到厭倦，能總是盡全力的話就好。」

被問到假設有機會能見到剛出道的Rain，他會對那個少年說什麼話呢？Rain笑說：「會想告訴他，差不多認真生活就好，有時也要玩一下。」、「稍微享受一下吧，你已經非常非常努力奔跑了，做得太認真了。所以稍微玩一下也可以，未來不會因為你稍微過得安逸一點而有所不同。」