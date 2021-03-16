我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美日2+2會談聲明聚焦中國 提及台海和平重要性

中國用戶無法用加密通訊軟體Signal 疑遭當局封鎖

葛倫克蘿絲第8度入圍奧斯卡 得不得獎都是話題

記者蘇詠智／即時報導
葛倫克蘿絲以「絕望者之歌」入圍本屆奧斯卡最佳女配角獎。圖／摘自Netflix
葛倫克蘿絲以「絕望者之歌」入圍本屆奧斯卡最佳女配角獎。圖／摘自Netflix

第93屆奧斯卡入圍名單公布，屢敗屢戰的葛倫克蘿絲又以「絕望者之歌」入圍女配角，第8度爭取還沒到手的小金人，要面對「芭樂特電影續集」東歐亮眼新秀瑪麗亞巴卡洛娃、首度獲奧斯卡青睞的「曼克」亞曼達塞佛瑞、南韓資深演技派「夢想之地」尹汝貞、曾在兩年前打敗她的「父親」奧莉薇亞柯爾曼的挑戰，每一個都不好對付，她未必穩操勝券。

影片來源：YouTube Netflix頻道

過去吉拉汀佩姬曾連摃7回，在第8次入圍奧斯卡時，以「豐富之旅」終於抱回影后榮銜。艾爾帕西諾也曾經6次提名但都落空，最後在同一屆典禮上先以「大亨遊戲」角逐最佳男配角敗北，之後再以「女人香」登上影帝寶座，也算是在第8次順利得獎。

彼得奧圖雖然8度入圍奧斯卡影帝都沒得獎，卻曾在7連摃後獲終身成就獎補償，該屆典禮還請到最受推崇的梅莉史翠普來獻獎，又在稍後歷屆獲獎演員大合體時請他和當屆帝后一起上座，享受得獎者的榮耀。葛倫要是仍不幸落空，會取代彼得成為奧斯卡悲情之王，得不得獎都會創造話題。

早先葛倫克蘿絲是7度入圍皆未獲獎，和已故巨星李察波頓平手，略遜於彼得奧圖，如今她也同樣是第8度提名，可是尚未像彼得奧圖一樣拿到終身成就獎，因而這一次若獲獎就終結悲情，沒拿獎就再創新的另類紀錄，都會受到矚目與討論。

艾爾帕西諾也是提名奧斯卡第8回時才獲獎。圖／路透資料照片
艾爾帕西諾也是提名奧斯卡第8回時才獲獎。圖／路透資料照片
葛倫克蘿絲在爭取奧斯卡獎座的道路上屢敗屢戰。圖／歐新社資料照片
葛倫克蘿絲在爭取奧斯卡獎座的道路上屢敗屢戰。圖／歐新社資料照片
吉拉汀佩姬以第8次入圍奧斯卡的「豐富之旅」獲得影后榮銜。圖／摘自imdb
吉拉汀佩姬以第8次入圍奧斯卡的「豐富之旅」獲得影后榮銜。圖／摘自imdb
彼得奧圖（右）雖然8度入圍奧斯卡影帝都沒獲獎，卻曾由梅莉史翠普獻上終身成就獎，擁...
彼得奧圖（右）雖然8度入圍奧斯卡影帝都沒獲獎，卻曾由梅莉史翠普獻上終身成就獎，擁有一座小金人。圖／路透資料照片

入圍 奧斯卡 提名

上一則

中國觀眾為何愛看侯佩岑故事？資深狗仔這樣說

延伸閱讀

「父親」問鼎奧斯卡6大獎 霍普金斯成最年長入圍者

「父親」問鼎奧斯卡6大獎 霍普金斯成最年長入圍者
反送中紀錄片入圍奧斯卡 傳中國下令取消直播頒獎典禮

反送中紀錄片入圍奧斯卡 傳中國下令取消直播頒獎典禮
「少年的你」闖進奧斯卡… 題材敏感、抄襲風波爭議多

「少年的你」闖進奧斯卡… 題材敏感、抄襲風波爭議多
奧斯卡不白了 提名史上最多元 9亞、非裔演員出頭

奧斯卡不白了 提名史上最多元 9亞、非裔演員出頭

熱門新聞

周星馳與好搭檔吳孟達。（取材自豆瓣電影）

「功夫2」悼吳孟達 周星馳17年後再主演？ 知情人士說…

2021-03-10 02:30
名嘴呂文婉爆料林月雲缺席邱嘉雄喪禮內情。圖／摘自YouTube

被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情

2021-03-14 12:22
休葛蘭近日終於能解釋當年為何做出全球側目的醜事。圖／路透資料照片

男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因

2021-03-12 13:58
吳孟達。（本報資料照片）

送走吳孟達最後一程…兒子受訪曝光父親遺願

2021-03-08 22:43
鄧超（右）和孫儷夫妻兩人的互動總是搞怪有趣，此回烤紅薯話題又衝上熱搜。（取材自微博）

膽肥了？鄧超喊話孫儷「別烤紅薯快拍戲」衝熱搜

2021-03-08 20:00
南韓女星李知恩。（取材自韓國經濟日報）

韓90年代女星李知恩家中身亡 享年49歲

2021-03-09 01:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心

專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心
「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男
韓裔博主曼哈頓被白女大罵「x子，滾回共產主義中國」

韓裔博主曼哈頓被白女大罵「x子，滾回共產主義中國」
拜登醞釀增稅 規模30年來最大 鎖定年收入超40萬者

拜登醞釀增稅 規模30年來最大 鎖定年收入超40萬者
全面移改試水？眾院本周先表決2移改法案

全面移改試水？眾院本周先表決2移改法案