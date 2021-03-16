葛倫克蘿絲第8度入圍奧斯卡 得不得獎都是話題

葛倫克蘿絲以「絕望者之歌」入圍本屆奧斯卡最佳女配角獎。圖／摘自Netflix

第93屆奧斯卡入圍 名單公布，屢敗屢戰的葛倫克蘿絲又以「絕望者之歌」入圍女配角，第8度爭取還沒到手的小金人，要面對「芭樂特電影續集」東歐亮眼新秀瑪麗亞巴卡洛娃、首度獲奧斯卡青睞的「曼克」亞曼達塞佛瑞、南韓資深演技派「夢想之地」尹汝貞、曾在兩年前打敗她的「父親」奧莉薇亞柯爾曼的挑戰，每一個都不好對付，她未必穩操勝券。

影片來源：YouTube Netflix頻道

過去吉拉汀佩姬曾連摃7回，在第8次入圍奧斯卡時，以「豐富之旅」終於抱回影后榮銜。艾爾帕西諾也曾經6次提名 但都落空，最後在同一屆典禮上先以「大亨遊戲」角逐最佳男配角敗北，之後再以「女人香」登上影帝寶座，也算是在第8次順利得獎。

彼得奧圖雖然8度入圍奧斯卡影帝都沒得獎，卻曾在7連摃後獲終身成就獎補償，該屆典禮還請到最受推崇的梅莉史翠普來獻獎，又在稍後歷屆獲獎演員大合體時請他和當屆帝后一起上座，享受得獎者的榮耀。葛倫要是仍不幸落空，會取代彼得成為奧斯卡悲情之王，得不得獎都會創造話題。

早先葛倫克蘿絲是7度入圍皆未獲獎，和已故巨星李察波頓平手，略遜於彼得奧圖，如今她也同樣是第8度提名，可是尚未像彼得奧圖一樣拿到終身成就獎，因而這一次若獲獎就終結悲情，沒拿獎就再創新的另類紀錄，都會受到矚目與討論。