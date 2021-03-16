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中國觀眾為何愛看侯佩岑故事？資深狗仔這樣說

記者楊起鳳／即時報導
林月雲和侯佩岑在中國綜藝節目中談心。圖／摘自芒果tv
林月雲和侯佩岑在中國綜藝節目中談心。圖／摘自芒果tv

女星侯佩岑近日帶著母親林月雲登上中綜「婆婆與媽媽」，畫面雖然溫馨，卻使得媽媽2度介入閨蜜婚姻的往事再度攤在陽光下，輿論瞬間炸鍋。一位長期兩岸跟拍的狗仔接受本報系專訪時透露，其實中國周杰倫過去的幾位女友中，對侯佩岑的興趣最高，只要有她都是高點擊，也是中國很多節目或媒體願意砸大錢看侯佩岑請她上節目的原因。

該位不願透露姓名的狗仔表示，通常對岸會發出很多名單希望狗仔們去偷拍這些名人，其中侯佩岑的矚目度會高過於蔡依林，而事實上在中國只要是侯佩岑的任何新聞網民都愛點擊，他說他曾受雇於一家很大的網路媒體，對方就要求他多拍一點侯佩岑，說網友愛看，只要有高點擊，往往狗仔還能因此分到獎金。

至於為何侯佩岑的新聞中國網民這麼愛看？該名狗仔分析，可能侯佩岑的身世和經歷很戲劇性，加上曾和周杰倫及連勝文都傳過緋聞，對中國觀眾而言會比周杰倫其他的前女友們更有點擊。

台灣名嘴許聖梅也在節目上分析，她認為，以侯佩岑、林月雲的經濟條件，實在不需要冒著被外界抨擊的風險上節目，但「我個人比較勢利的想，是侯佩岑這幾年在大陸風生水起，非常火紅，恐怕也是來自這個實境節目的邀約，讓她有壓力。再來可能對林月雲來說，可能畫下一個句點，也是一個交代。」

資深媒體人許聖梅分析內幕，認為當初節目會開出高價邀請林月雲，就是想炒作當年的醜聞，而以侯佩岑近來在中國的火紅程度來看，恐怕難以抵擋製作單位的壓力。

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