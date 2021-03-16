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「父親」問鼎奧斯卡6大獎 霍普金斯成最年長入圍者

記者陳建嘉／即時報導
安東尼霍普金斯以「父親」問鼎奧斯卡影帝。圖／采昌提供
安東尼霍普金斯以「父親」問鼎奧斯卡影帝。圖／采昌提供

「父親」昨日一舉入圍奧斯卡最佳影片、最佳男主角安東尼霍普金斯Anthony Hopkins、最佳女配角奧莉薇雅柯爾曼Olivia Colman、最佳改編劇本、最佳美術設計、最佳剪輯等6項大獎。

這是現年83歲的安東尼霍普金斯第六度入圍奧斯卡演技獎項，更是他繼1996年「白宮風暴」（Nixon）之後，睽違25年再度問鼎奧斯卡影帝，打破李察法恩沃斯（Richard Farnsworth）在79歲那年，以「史崔特先生的故事」（The Straight Story）入圍影帝的紀錄，成為奧斯卡有史以來最年長的影帝入圍者，最終能否獲獎引人關注。

影片來源：YouTube 索尼影業頻道

雖然「父親」在日前公佈得獎名單的金球獎上鎩羽而歸，卻無礙影藝學院會員對本片的熱愛，再度給予本片諸多主要獎項入圍肯定，更是所有入圍影片當中，入圍數量第二多的電影，始終在獎季中保持相當的熱度與聲量。

這是安東尼霍普金斯第六度叩關奧斯卡，也是他繼「沉默的羔羊」（The Silence of the Lambs）、「長日將盡」（The Remains of the Day）、「白宮風暴」之後，睽違25年再度問鼎奧斯卡影帝。

對於再獲奧斯卡入圍肯定，他也表示：「感謝美國影藝學院，恭喜所有入圍者，感謝導演弗洛里安澤勒對我這個老人的信任，並給予跟你與這群傑出演員們一起合作的機會。」

而他在「父親」當中，詮釋因為「失智症」而產生認知障礙、逐漸失去生活能力的年邁老父。雖然個性幽默風趣，卻常常迷失在所謂的「現實」，並因此讓他跟女兒產生諸多矛盾，把女兒逼得喘不過氣。他也憑藉精湛演出，先後以本片榮獲英國獨立電影獎、美國退休人員協會成人電影獎，以及波士頓、佛羅里達、內華達等影評人協會的「最佳男主角獎」肯定。

在「父親」飾演女兒的奧莉薇雅柯爾曼，也以本片問鼎奧斯卡最佳女配角獎。身為獎季獲獎常客的她，2019年曾以「真寵」（The Favourite）獲奧斯卡影后肯定，而這也是她第二度入圍奧斯卡，並首度入圍女配角獎項，廣被外界看好將再奪一座奧斯卡。

此外，本片改編自導演弗洛里安澤勒在2012年的同名舞台劇作，他也身兼本片導演及編劇。其實早在這之前，他就曾以這齣舞台劇，榮獲法國莫里哀戲劇獎「最佳劇本」肯定，更連獲東尼獎等諸多奬項的「最佳戲劇」提名。這回則是他首度執導電影，並首度入圍奧斯卡。

安東尼霍普金斯、奧莉薇亞柯爾曼在「父親」裡飾演一對父女。圖／采昌提供
安東尼霍普金斯、奧莉薇亞柯爾曼在「父親」裡飾演一對父女。圖／采昌提供

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