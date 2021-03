「父親」問鼎奧斯卡6大獎 霍普金斯成最年長入圍者

安東尼霍普金斯以「父親」問鼎奧斯卡影帝。圖/采昌提供

「父親」昨日一舉入圍奧斯卡 最佳影片、最佳男主角安東尼霍普金斯Anthony Hopkins、最佳女配角奧莉薇雅柯爾曼Olivia Colman、最佳改編劇本、最佳美術設計、最佳剪輯等6項大獎。

這是現年83歲的安東尼霍普金斯第六度入圍奧斯卡演技獎項,更是他繼1996年「白宮風暴」(Nixon)之後,睽違25年再度問鼎奧斯卡影帝,打破李察法恩沃斯(Richard Farnsworth)在79歲那年,以「史崔特先生的故事」(The Straight Story)入圍影帝的紀錄,成為奧斯卡有史以來最年長的影帝入圍者,最終能否獲獎引人關注。

雖然「父親」在日前公佈得獎名單的金球獎上鎩羽而歸,卻無礙影藝學院會員對本片的熱愛,再度給予本片諸多主要獎項入圍肯定,更是所有入圍影片當中,入圍數量第二多的電影 ,始終在獎季中保持相當的熱度與聲量。

這是安東尼霍普金斯第六度叩關奧斯卡,也是他繼「沉默的羔羊」(The Silence of the Lambs)、「長日將盡」(The Remains of the Day)、「白宮風暴」之後,睽違25年再度問鼎奧斯卡影帝。

對於再獲奧斯卡入圍肯定,他也表示:「感謝美國影藝學院,恭喜所有入圍者,感謝導演弗洛里安澤勒對我這個老人的信任,並給予跟你與這群傑出演員們一起合作的機會。」

而他在「父親」當中,詮釋因為「失智症」而產生認知障礙、逐漸失去生活能力的年邁老父。雖然個性幽默風趣,卻常常迷失在所謂的「現實」,並因此讓他跟女兒產生諸多矛盾,把女兒逼得喘不過氣。他也憑藉精湛演出,先後以本片榮獲英國獨立電影獎、美國退休人員協會成人電影獎,以及波士頓、佛羅里達、內華達等影評人協會的「最佳男主角獎」肯定。

在「父親」飾演女兒的奧莉薇雅柯爾曼,也以本片問鼎奧斯卡最佳女配角獎。身為獎季獲獎常客的她,2019年曾以「真寵」(The Favourite)獲奧斯卡影后肯定,而這也是她第二度入圍奧斯卡,並首度入圍女配角獎項,廣被外界看好將再奪一座奧斯卡。

此外,本片改編自導演弗洛里安澤勒在2012年的同名舞台劇作,他也身兼本片導演及編劇。其實早在這之前,他就曾以這齣舞台劇,榮獲法國莫里哀戲劇獎「最佳劇本」肯定,更連獲東尼獎等諸多奬項的「最佳戲劇」提名。這回則是他首度執導電影,並首度入圍奧斯卡。