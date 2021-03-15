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奧斯卡入圍揭曉 「無依之地」6項、「曼克」10項

第93屆奧斯卡金像獎重要入圍名單

記者蘇詠智／即時報導
「游牧人生」是目前角逐奧斯卡氣勢最強的大片。圖／探照燈影業提供
「游牧人生」是目前角逐奧斯卡氣勢最強的大片。圖／探照燈影業提供

最佳影片／曼克、Judas and the Black Messiah、父親、無依之地（又名：游牧人生）、夢想之地、花漾女子、靜寂的鼓手（又名：金屬之聲）、芝加哥七人案：驚世審判

最佳導演／趙婷（無依之地）、大衛芬奇（曼克）、醉好的時光（湯瑪斯凡提柏格）、鄭李爍（夢想之地）、艾莫芮德芬諾（花漾女子）

最佳男主角／查德威克鮑斯曼（藍調天后）、里茲阿麥德（靜寂的鼓手／金屬之聲）、安東尼霍普金斯（父親）、蓋瑞歐德曼（曼克）、史蒂芬元（夢想之地）

「藍調天后」查德威克鮑斯曼被看好會成為史上第二位死後獲奧斯卡影帝的男星。圖／摘自...
「藍調天后」查德威克鮑斯曼被看好會成為史上第二位死後獲奧斯卡影帝的男星。圖／摘自Netflix

最佳女主角／薇奧拉戴維斯（藍調天后）、奧德拉黛（The United States vs. Billie Holiday）、凡妮莎柯比（女人碎片）、法蘭西絲麥朵曼（無依之地）、凱莉墨里根（花漾女子）

最佳男配角／薩夏拜倫柯恩（芝加哥七人案：驚世審判）、丹尼爾卡盧亞（Judas and the Black Messiah）、小萊斯利奧多姆（邁阿密的一夜）、保羅拉西（靜寂的鼓手／金屬之聲）、凱斯史坦費爾德（Judas and the Black Messiah）

最佳女配角／瑪麗亞巴卡洛娃（芭樂特電影續集）、葛倫克蘿絲（絕望者之歌）、奧莉薇亞柯爾曼（父親）、亞曼達塞佛瑞（曼克）、尹汝貞（夢想之地）

葛倫克蘿絲以「絕望者之歌」第8度入圍奧斯卡。圖／摘自Netflix
葛倫克蘿絲以「絕望者之歌」第8度入圍奧斯卡。圖／摘自Netflix

最佳動畫片／1/2的魔法、靈魂急轉彎、飛奔去月球、笑笑羊大電影：外星人來了、Wolfwalkers

最佳國際電影／醉好的時光（丹麥）、少年的你（香港）、集體（羅馬尼亞）、販皮之人（突尼西亞）、艾達去哪兒（波士尼亞 赫塞哥維納）

➤➤➤港片「少年的你」闖進奧斯卡 「陽光普照」止步15強

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