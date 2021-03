第93屆奧斯卡金像獎重要入圍名單

「游牧人生」是目前角逐奧斯卡氣勢最強的大片。圖/探照燈影業提供

最佳影片/曼克、Judas and the Black Messiah、父親、無依之地(又名:游牧人生)、夢想之地、花漾女子、靜寂的鼓手(又名:金屬之聲)、芝加哥 七人案:驚世審判

最佳導演 /趙婷(無依之地)、大衛芬奇(曼克)、醉好的時光(湯瑪斯凡提柏格)、鄭李爍(夢想之地)、艾莫芮德芬諾(花漾女子)

最佳男主角/查德威克鮑斯曼(藍調天后)、里茲阿麥德(靜寂的鼓手/金屬之聲)、安東尼霍普金斯(父親)、蓋瑞歐德曼(曼克)、史蒂芬元(夢想之地)

「藍調天后」查德威克鮑斯曼被看好會成為史上第二位死後獲奧斯卡影帝的男星。圖/摘自Netflix

最佳女主角/薇奧拉戴維斯(藍調天后)、奧德拉黛(The United States vs. Billie Holiday)、凡妮莎柯比(女人碎片)、法蘭西絲麥朵曼(無依之地)、凱莉墨里根(花漾女子)

最佳男配角/薩夏拜倫柯恩(芝加哥七人案:驚世審判)、丹尼爾卡盧亞(Judas and the Black Messiah)、小萊斯利奧多姆(邁阿密的一夜)、保羅拉西(靜寂的鼓手/金屬之聲)、凱斯史坦費爾德(Judas and the Black Messiah)

最佳女配角/瑪麗亞巴卡洛娃(芭樂特電影 續集)、葛倫克蘿絲(絕望者之歌)、奧莉薇亞柯爾曼(父親)、亞曼達塞佛瑞(曼克)、尹汝貞(夢想之地)

葛倫克蘿絲以「絕望者之歌」第8度入圍奧斯卡。圖/摘自Netflix

最佳動畫片/1/2的魔法、靈魂急轉彎、飛奔去月球、笑笑羊大電影:外星人來了、Wolfwalkers

最佳國際電影/醉好的時光(丹麥)、少年的你(香港)、集體(羅馬尼亞)、販皮之人(突尼西亞)、艾達去哪兒(波士尼亞 赫塞哥維納)

影片來源:YouTube Oscars頻道