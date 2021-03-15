奧斯卡入圍揭曉 「無依之地」入圍6項、「曼克」10項

各方預期「游牧人生」導演趙婷將成為史上首位獲奧斯卡最佳導演的華人女性。圖／美聯社資料照片

第93屆奧斯卡 金像獎入圍 名單揭曉，由華人女導演趙婷 執導的「無依之地 」(又譯「游牧人生」)獲得最佳影片、導演、女主角等六項提名 ，雖然總入圍項數不及Netflix影片「曼克」的十項，然而「無」片幾大重要指標的項目無一落空，相較缺了剪輯、劇本獎入圍的「曼克」，贏面還是更被看好。

影片來源：YouTube Oscars頻道

在演技獎項部分，眾所期待的已故男星查德威克鮑斯曼果然一如預期以「藍調天后」提名影帝大獎，聲勢依舊高過其他對手，而因「陰屍路」成名的韓裔男星史蒂芬元靠「夢想之地」殺進最佳男主角入圍名單，成為繼「國王與我」尤伯連納和「甘地」班金斯利後第3位入圍奧斯卡影帝的亞裔男星，難能可貴。

➤➤➤第93屆奧斯卡金像獎重要入圍名單

「芝加哥七人案：驚世審判」是今年影音串流平台爭取奧斯卡的大片。圖／摘自Netflix

事實上，奧斯卡過往被嫌過「太白」，今年完全改變，五位準影帝有兩位亞裔、一位非裔，兩位是白人，五位準影后則有兩位是非裔，最佳男女配角也不乏非白人的演員，奧斯卡舉辦到將近百年，總算面目一新。這之中，韓國資深女星尹汝貞憑「夢想之地」入圍女配角，要大戰第八次提名的悲情女王葛倫克蘿絲，戰況勢必精彩。

「夢想之地」來勢洶洶，頗有接棒去年大贏家「寄生上流」的氣勢。圖／傳影互動提供

最讓台灣觀眾失望的當屬「陽光普照」未能入圍最佳國際電影，反而香港代表「少年的你」成功打進提名名單，大出各方意料，因為「少年的你」之前呼聲並不算特別突出，而片子是否夠足以代表香港，也引發爭議，但爭議主要在華人區，票選奧斯卡的一堆歐美影界人士，恐怕並沒有任何感覺。

➤➤➤港片「少年的你」闖進奧斯卡 「陽光普照」止步15強