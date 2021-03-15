我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國務卿和防長抵日：團結盟友 反擊中國

奧斯卡入圍揭曉 「無依之地」6項、「曼克」10項

奧斯卡入圍揭曉 「無依之地」入圍6項、「曼克」10項

記者蘇詠智／即時報導
各方預期「游牧人生」導演趙婷將成為史上首位獲奧斯卡最佳導演的華人女性。圖／美聯社資料照片
各方預期「游牧人生」導演趙婷將成為史上首位獲奧斯卡最佳導演的華人女性。圖／美聯社資料照片

第93屆奧斯卡金像獎入圍名單揭曉，由華人女導演趙婷執導的「無依之地」(又譯「游牧人生」)獲得最佳影片、導演、女主角等六項提名，雖然總入圍項數不及Netflix影片「曼克」的十項，然而「無」片幾大重要指標的項目無一落空，相較缺了剪輯、劇本獎入圍的「曼克」，贏面還是更被看好。

影片來源：YouTube Oscars頻道

在演技獎項部分，眾所期待的已故男星查德威克鮑斯曼果然一如預期以「藍調天后」提名影帝大獎，聲勢依舊高過其他對手，而因「陰屍路」成名的韓裔男星史蒂芬元靠「夢想之地」殺進最佳男主角入圍名單，成為繼「國王與我」尤伯連納和「甘地」班金斯利後第3位入圍奧斯卡影帝的亞裔男星，難能可貴。

➤➤➤第93屆奧斯卡金像獎重要入圍名單

「芝加哥七人案：驚世審判」是今年影音串流平台爭取奧斯卡的大片。圖／摘自Netfl...
「芝加哥七人案：驚世審判」是今年影音串流平台爭取奧斯卡的大片。圖／摘自Netflix

事實上，奧斯卡過往被嫌過「太白」，今年完全改變，五位準影帝有兩位亞裔、一位非裔，兩位是白人，五位準影后則有兩位是非裔，最佳男女配角也不乏非白人的演員，奧斯卡舉辦到將近百年，總算面目一新。這之中，韓國資深女星尹汝貞憑「夢想之地」入圍女配角，要大戰第八次提名的悲情女王葛倫克蘿絲，戰況勢必精彩。

「夢想之地」來勢洶洶，頗有接棒去年大贏家「寄生上流」的氣勢。圖／傳影互動提供
「夢想之地」來勢洶洶，頗有接棒去年大贏家「寄生上流」的氣勢。圖／傳影互動提供

最讓台灣觀眾失望的當屬「陽光普照」未能入圍最佳國際電影，反而香港代表「少年的你」成功打進提名名單，大出各方意料，因為「少年的你」之前呼聲並不算特別突出，而片子是否夠足以代表香港，也引發爭議，但爭議主要在華人區，票選奧斯卡的一堆歐美影界人士，恐怕並沒有任何感覺。

➤➤➤港片「少年的你」闖進奧斯卡 「陽光普照」止步15強

「陽光普照」可惜未能代表台灣殺進奧斯卡最佳國際電影入圍名單。圖／甲上提供
「陽光普照」可惜未能代表台灣殺進奧斯卡最佳國際電影入圍名單。圖／甲上提供

入圍 奧斯卡 提名 趙婷 無依之地

上一則

王子文兒子生父是賈乃亮？大20歲名編劇、富二代都被點名

下一則

第93屆奧斯卡金像獎重要入圍名單

延伸閱讀

「not」 or「now」？一字之差被誤解 封殺趙婷沒理由

「not」 or「now」？一字之差被誤解 封殺趙婷沒理由
邁斯米克森對決黑豹 問鼎英國奧斯卡影帝

邁斯米克森對決黑豹 問鼎英國奧斯卡影帝
一字之差被誤讀 封殺趙婷沒理由

一字之差被誤讀 封殺趙婷沒理由
美國導演工會獎首度兩位女導演獲提名  趙婷在列

美國導演工會獎首度兩位女導演獲提名  趙婷在列

熱門新聞

周星馳與好搭檔吳孟達。（取材自豆瓣電影）

「功夫2」悼吳孟達 周星馳17年後再主演？ 知情人士說…

2021-03-10 02:30
名嘴呂文婉爆料林月雲缺席邱嘉雄喪禮內情。圖／摘自YouTube

被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情

2021-03-14 12:22
休葛蘭近日終於能解釋當年為何做出全球側目的醜事。圖／路透資料照片

男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因

2021-03-12 13:58
吳孟達。（本報資料照片）

送走吳孟達最後一程…兒子受訪曝光父親遺願

2021-03-08 22:43
鄭爽被列入劣蹟藝人。（取材自微博）

鄭爽遭徹底封殺！「微微一笑」被打碼…幾秒鐘都不行

2021-03-06 02:30
鄧超（右）和孫儷夫妻兩人的互動總是搞怪有趣，此回烤紅薯話題又衝上熱搜。（取材自微博）

膽肥了？鄧超喊話孫儷「別烤紅薯快拍戲」衝熱搜

2021-03-08 20:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情

被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情
不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化
南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到
紓困支票待處理？富國、大通銀行17日才能動用被怨太久

紓困支票待處理？富國、大通銀行17日才能動用被怨太久
亞裔妻子到孫子疫情期間遭種族歧視 州長女婿也怒了

亞裔妻子到孫子疫情期間遭種族歧視 州長女婿也怒了