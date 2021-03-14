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葛萊美／西斯塔莉安奪最佳新人 碧昂絲母女一起獲獎

記者顏伶如／綜合報導
第63屆葛萊美頒獎典禮14日在洛杉磯舉行。圖為非裔繞舌歌手DaBaby在台上表演。(美聯社)
第63屆葛萊美頒獎典禮14日在洛杉磯舉行。圖為非裔繞舌歌手DaBaby在台上表演。(美聯社)

第63屆葛萊美頒獎典禮(Grammy Awards)14日晚間登場，由「每日秀」(The Daily Show)脫口秀主持人特雷弗諾亞(Trevor Noah)主持。如同疫情期間其他好萊塢頒獎盛會一樣，洛杉磯會議中心(Los Angeles Convention Center)典禮現場並沒有觀眾。

觀眾可以從派拉蒙影業(Paramount)的數位串流服務Paramount+收看葛萊美典禮，老字號娛樂電視節目「娛樂今夜」(Entertainment Tonight)也提供現場直播。

饒舌女星梅根西斯塔莉安(Megan Thee Stallion)拿下典禮頒發的第一個獎項年度最佳新人獎。戴著橘色口罩的她在領獎時說：「我不想哭。這一年真的很不容易，我們撐過來了。」

饒舌歌手壞痞兔(Bad Bunny)、流行天后泰勒絲(Taylor Swift)、英國歌手杜娃黎波(Dua Lipa)、梅根西斯塔莉安都在今年典禮中演出。

流行天后碧昂絲(Beyoncé)今年共有九項入圍，在所有入圍者中居冠。杜娃黎波、泰勒絲、饒舌歌手羅迪里奇(Roddy Rich)則各有六項提名。

在典禮前預先頒發的獎項中，碧昂絲與梅根西斯塔莉安合作的單曲「野蠻人」(Savage)獲得年度最佳饒舌演出。碧昂絲與九歲女兒布露艾薇卡特(Blue Ivy Carter)合作的「棕皮膚女孩」(Brown Skin Girl)則贏得最佳音樂錄影帶。

美聯社報導，布露艾薇卡特因此成為葛萊美歷史上年紀第二輕的得獎人。

這兩個獎項到手，讓碧昂絲累計葛萊美獎座已有26座，距離女歌手得獎最高紀錄保持者、擁有27座葛萊美獎的鄉村歌手艾莉森克勞斯(Alison Krauss)只有一步之遙。

藍調歌手約翰傳奇(John Legend)的「偉大的愛」(Bigger Love)獲最佳節奏藍調專輯，鼓擊樂團(The Strokes)的「新異類」(The New Abnormal)勇奪最佳搖滾專輯。

第63屆葛萊美頒獎典禮14日在洛杉磯舉行。圖為主持人特雷弗諾亞。(美聯社)
第63屆葛萊美頒獎典禮14日在洛杉磯舉行。圖為主持人特雷弗諾亞。(美聯社)
第63屆葛萊美頒獎典禮14日在洛杉磯舉行。圖為獲九項提名的樂壇天后碧昂絲(右)和...
第63屆葛萊美頒獎典禮14日在洛杉磯舉行。圖為獲九項提名的樂壇天后碧昂絲(右)和獲六項提名的流行天后泰勒絲。(美聯社)

碧昂絲 梅根 入圍

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