我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美已施打逾1億劑新冠疫苗

第七名女性指控騷擾 葛謨再拒絕辭職

專愛勾同片夥伴有前科？喬治柯隆尼妻嚴防茱莉亞羅勃茲

記者蘇詠智／即時報導
喬治柯隆尼（左）的妻子艾莫，據傳擔心他拍片會跟女主角擦出愛的火花。圖／路透資料照片
喬治柯隆尼（左）的妻子艾莫，據傳擔心他拍片會跟女主角擦出愛的火花。圖／路透資料照片

喬治柯隆尼即將跟合演過「瞞天過海」系列的老友茱莉亞羅勃茲在新片中再攜手，他的年輕漂亮妻子艾莫卻嚴陣以待，擔心兩人會跨過友情的界線，特別是年輕時曾三番兩次假戲真的作的茱莉亞，更是艾莫的心腹大患？

根據「Woman’s Day」雜誌，喬治和茱莉亞在新片中扮演一對離異多年的前夫妻，聽聞女兒要在峇里島結婚，連忙趕去阻止她犯下跟他們年輕時一樣的錯誤，卻不料在過程中發生出乎他們意料之外的轉變。喬治相當興奮能跟茱莉亞一起在全球著名度假勝地拍戲，彷彿工作都像是度假，然而畢竟還是在新冠肺炎疫情期間，他不希望艾莫帶著一雙子女飛那麼多個小時過去找他，讓艾莫心裡充滿疑竇。

該雜誌提到艾莫其實一直對茱莉亞沒辦法放下心防，因為茱莉亞跟喬治好得過頭，喬治常笑說茱莉亞是他可以哭訴的肩膀、每次婚姻中有啥狀況就會去找她求安慰，艾莫卻心知肚明，茱莉亞自己的婚姻才一天到晚傳危機，不無可能開始向外物色好的新對象。且茱莉亞年輕時是出了名的緋聞女王，很愛在劇組內放電，與狄倫麥德莫特、基佛蘇特蘭等舊愛都是拍片時擦出的火花，連老公丹尼莫德都是拍「危險情人」時結緣，那時丹尼還是有婦之夫，茱莉亞最後花錢打發掉他的老婆、讓他順利離婚，自己才能嫁給他，因此對於破壞別人的婚姻，可是有過個人經驗的。

但專門打臉八卦的網站打槍，指喬治與艾莫、茱莉亞和丹尼的婚姻「都很穩固」，所以不會有任何狀況，再說這部新片才開始前置作業，喬治與茱莉亞目前都還各自在拍別的電影，根本沒時間背叛彼此的另一半，擔心他們即將爆發不倫緋聞，真的還都太早了。

茱莉亞羅勃茲曾經好幾次假戲真作，戀上有婦之夫、拆散對方婚姻也都做過。圖／路透資料...
茱莉亞羅勃茲曾經好幾次假戲真作，戀上有婦之夫、拆散對方婚姻也都做過。圖／路透資料照片

緋聞 疫情 電影

上一則

不倫戀後續 許志安傳密謀來台拍戲 黃心穎被爆想解約

延伸閱讀

大華府第一家 喬治華盛頓大學將禁一次性塑料

大華府第一家 喬治華盛頓大學將禁一次性塑料
美債殖利率飆升 聯準會官員：經濟樂觀信號

美債殖利率飆升 聯準會官員：經濟樂觀信號
NBA／里拉德新鞋致敬經典絕殺 竟拿受害者雷霆當配色

NBA／里拉德新鞋致敬經典絕殺 竟拿受害者雷霆當配色
險勝暴龍 柯瑞手感冷：忘記我的投籃吧

險勝暴龍 柯瑞手感冷：忘記我的投籃吧

熱門新聞

周星馳與好搭檔吳孟達。（取材自豆瓣電影）

「功夫2」悼吳孟達 周星馳17年後再主演？ 知情人士說…

2021-03-10 02:30
鄭爽被列入劣蹟藝人。（取材自微博）

鄭爽遭徹底封殺！「微微一笑」被打碼…幾秒鐘都不行

2021-03-06 02:30
孫儷出席東方衛視活動，一身粉色復古蝴蝶裙展現纖細身材。（取材自微博）

維持45公斤18年！孫儷逼死人晚餐：一碟胡蘿蔔＋紅棗水

2021-03-06 14:19
吳孟達。（本報資料照片）

送走吳孟達最後一程…兒子受訪曝光父親遺願

2021-03-08 22:43
「哈利波特」系列影片中的妙麗，被視為相關新片絕佳的主角人選。圖／路透資料照片

「哈利波特」將再出新片 艾瑪華森被重金利誘回歸？

2021-03-06 16:06
鄭爽。圖／摘自微博

鄭爽慘遭徹底被封殺 經典作被徹底打馬賽克

2021-03-05 09:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿
拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」

拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」
威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她

威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她
舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕

舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕
他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪

他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪