專愛勾同片夥伴有前科？喬治柯隆尼妻嚴防茱莉亞羅勃茲

喬治柯隆尼（左）的妻子艾莫，據傳擔心他拍片會跟女主角擦出愛的火花。圖／路透資料照片

喬治柯隆尼即將跟合演過「瞞天過海」系列的老友茱莉亞羅勃茲在新片中再攜手，他的年輕漂亮妻子艾莫卻嚴陣以待，擔心兩人會跨過友情的界線，特別是年輕時曾三番兩次假戲真的作的茱莉亞，更是艾莫的心腹大患？

根據「Woman’s Day」雜誌，喬治和茱莉亞在新片中扮演一對離異多年的前夫妻，聽聞女兒要在峇里島結婚，連忙趕去阻止她犯下跟他們年輕時一樣的錯誤，卻不料在過程中發生出乎他們意料之外的轉變。喬治相當興奮能跟茱莉亞一起在全球著名度假勝地拍戲，彷彿工作都像是度假，然而畢竟還是在新冠肺炎疫情 期間，他不希望艾莫帶著一雙子女飛那麼多個小時過去找他，讓艾莫心裡充滿疑竇。

該雜誌提到艾莫其實一直對茱莉亞沒辦法放下心防，因為茱莉亞跟喬治好得過頭，喬治常笑說茱莉亞是他可以哭訴的肩膀、每次婚姻中有啥狀況就會去找她求安慰，艾莫卻心知肚明，茱莉亞自己的婚姻才一天到晚傳危機，不無可能開始向外物色好的新對象。且茱莉亞年輕時是出了名的緋聞 女王，很愛在劇組內放電，與狄倫麥德莫特、基佛蘇特蘭等舊愛都是拍片時擦出的火花，連老公丹尼莫德都是拍「危險情人」時結緣，那時丹尼還是有婦之夫，茱莉亞最後花錢打發掉他的老婆、讓他順利離婚，自己才能嫁給他，因此對於破壞別人的婚姻，可是有過個人經驗的。

但專門打臉八卦的網站打槍，指喬治與艾莫、茱莉亞和丹尼的婚姻「都很穩固」，所以不會有任何狀況，再說這部新片才開始前置作業，喬治與茱莉亞目前都還各自在拍別的電影 ，根本沒時間背叛彼此的另一半，擔心他們即將爆發不倫緋聞，真的還都太早了。