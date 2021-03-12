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男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因

記者蘇詠智／即時報導
休葛蘭近日終於能解釋當年為何做出全球側目的醜事。圖／路透資料照片
休葛蘭近日終於能解釋當年為何做出全球側目的醜事。圖／路透資料照片

好萊塢娛樂史上最為人熟知的醜聞之一，莫過於長得斯文、有書卷氣，也常演浪漫喜劇男主角的休葛蘭，竟然在事業快要起飛時驚爆於日落大道附近召妓、被警方逮到，為他口交的黑人應召女黛文布朗並非典型美女，而當年他又已與模特兒出身的伊莉莎白赫莉訂婚，因此形象跌到谷底，事業停滯好幾年，還一直被各種脫口秀表演拿來當消遣的話題，至今仍讓人印象深刻。

多年之後，休葛蘭終於在近日接受podcast訪問透露當晚為何犯下如此大錯。他那時由於「妳是我今生的新娘」在英國熱賣到美國，一舉拿下金球獎影帝，各方看好他將成為好萊塢文藝喜劇新天王，他也受邀到美國主演了重拍法國喜劇的「懷胎九月」，搭配的其他演員是羅賓威廉斯與茱莉安摩爾，看起來他事業就要一飛沖天，偏偏他在上映前兩周於首映會上看完了整部片，心情盪到谷底。

他形容：「片子裡每個人都很棒，但我爛透了，因此心情非常的不好。」於是為了排遣鬱悶的情緒，他想辦法放鬆，然後變得放縱，很多連鎖反應接著發生，到最後他就在日落大道附近找應召女郎發洩生理需求被活逮。電影裡的英俊小生竟然醜態畢現，休葛蘭和黛文布朗被打趣形容為：「真實生活、無美化版本的『麻雀變鳳凰』！」火冒三丈的伊莉莎白還是忍住，站在支持他的一邊，彼此又交往了幾年才分手，而「懷胎九月」雖然未拿下首周票房冠軍、首周末才第3名，全球賣座並未慘敗，還有一億多美元，不像休葛蘭預期的那麼糟。

然而他的形象已經敗壞，接下來的3年多，他幾乎沒什麼作品，只有早就拍完的片子推出或是偶爾在電視上客串，「反省」許久才以「新娘百分百」風光回歸，事業再創高峰。可是在他被逮捕的那段期間，各方羞辱不斷，他除了獲判要付1000美元的罰金，還強迫要去上關於愛滋病的課程，糗到極點。

黛文布朗因蒙大明星看上，後來也小有名氣。圖／路透資料照片
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休葛蘭一度是好萊塢力捧、看好的文藝小生。圖／報系資料照片
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休葛蘭（中）與伊莉莎白赫莉曾是外人眼中匹配的一對，但他卻爆出召妓醜聞。圖／報系資...
休葛蘭（中）與伊莉莎白赫莉曾是外人眼中匹配的一對，但他卻爆出召妓醜聞。圖／報系資料照片

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