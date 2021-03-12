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小勞勃道尼、安海瑟薇……獲金酸莓獎「肯定」年度最爛

記者蘇詠智／即時報導
「禁錮之慾」雖然成為全球話題，卻也在本屆金酸莓獎囊括多項提名。圖／摘自imdb
「禁錮之慾」雖然成為全球話題，卻也在本屆金酸莓獎囊括多項提名。圖／摘自imdb

專門修理歐美知名紅星以及備受期待卻令人大失所望爛片的「金酸莓獎」公布最新入圍名單，小勞勃道尼從漫威英雄片畢業後與妻子聯手製作的特效冒險電影「杜立德」不幸獲得最差電影、最差導演、最差男主角等6項大獎提名，是今年被羞辱地最嚴重的影片。

小勞勃道尼揮別了在漫威相當風光的11年後，去年初推出了重金打造的「杜立德」，無奈評價慘敗、票房也頗不理想，讓他才剛踏出事業新方向的第一步就踢到大鐵板。由於去年受到新冠肺炎疫情影響，美國戲院大都關門好幾個月、大片也延檔，因此金酸莓獎破例讓改在串流影音平台推出的影片也可以加入角逐，去年相當轟動的波蘭情色片「禁錮之慾」也不幸被流彈射中，該片常被形容成「波蘭版『格雷的五十道陰影』」，而「格雷」系列影片亦曾受到金酸莓的「愛戴」，每一集都被提名，因此「禁錮之慾」入圍最差影片、最差男女主角等獎，似乎不會讓人太意外。

過去金酸莓獎最愛酸的亞當山德勒、阿諾史瓦辛格等人，今年照舊在入圍名單榜上有名，倒是不算常客的安海瑟薇、及備受期待卻令人大失所望爛片的「金酸莓獎」公布最新入圍名單，小勞勃道尼從漫威英雄片畢業後與妻子聯手製作的特效冒險電影「杜立德」不幸獲得最差電影、最差導演、最差男主角等6項大獎提名，是今年被羞辱地最嚴重的影片。

小勞勃道尼揮別了在漫威相當風光的11年後，去年初推出了重金打造的「杜立德」，無奈評價慘敗、票房也頗不理想，讓他才剛踏出事業新方向的第一步就踢到大鐵板。由於去年受到新冠肺炎疫情影響，美國戲院大都關門好幾個月、大片也延檔，因此金酸莓獎破例讓改在串流影音平台推出的影片也可以加入角逐，去年相當轟動的波蘭情色片「禁錮之慾」也不幸被流彈射中，該片常被形容成「波蘭版『格雷的五十道陰影』」，而「格雷」系列影片亦曾受到金酸莓的「愛戴」，每一集都被提名，因此「禁錮之慾」入圍最差影片、最差男女主角等獎，似乎不會讓人太意外。

過去金酸莓獎最愛酸的亞當山德勒、阿諾史瓦辛格等人，今年照舊在入圍名單榜上有名，倒是不算常客的安海瑟薇因「他的最後願望」和「女巫們」兩部評價甚差的影片登上最差女主角入圍名單，而從未被金酸莓獎關注的Maggie Q和葛倫克蘿絲分別因「逃出夢幻島」、「絕望者之歌」提名最差女配角，葛倫被看好今年有機會再獲奧斯卡提名，有可能會像珊卓布拉克、艾迪瑞德曼等一樣，同一年度囊括奧斯卡與金酸莓獎的入圍，且更難得的是將是同一部影片的同一個表演。

其他包括「神力女超人1984」被提名最差續集或重拍，片中的「豹女」克莉絲汀薇格提名最差女配角，凱蒂荷姆絲、凱特哈德森也都被提名最差女主角，而布魯斯威利提名最差男配角，前紐約市長朱利安尼因「芭樂特電影續集」入圍最差男配角等，顯示金酸莓獎不放棄繼續調侃明星名人。

小勞勃道尼自製自演的「杜立德」，獲本屆金酸莓獎最多項入圍。圖／摘自imdb
小勞勃道尼自製自演的「杜立德」，獲本屆金酸莓獎最多項入圍。圖／摘自imdb
「神力女超人1984」不幸被金酸莓獎青睞。圖／摘自imdb
「神力女超人1984」不幸被金酸莓獎青睞。圖／摘自imdb
安海瑟薇的「女巫們」評價慘淡，難逃提名本屆金酸莓獎最差女主角。圖／摘自imdb
安海瑟薇的「女巫們」評價慘淡，難逃提名本屆金酸莓獎最差女主角。圖／摘自imdb

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