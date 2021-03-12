婚變陰影揮之不去 江宏傑變身綜藝咖崩潰了

江宏傑配合節目穿上玩偶裝和健康步道鞋，痛到崩潰大叫。圖：三立提供

江宏傑 與福原愛 婚姻生波，夫妻倆至今仍分隔台日兩地無法當面對話。江宏傑沒讓家事影響公事，照樣錄影、上節目，同時兼顧育兒和籌備球館等工作。他日前第一次「綜藝玩很大」，與「全明星運動會」第一季紅隊成員們重新聚首，變身綜藝菜鳥全力以赴，不讓觀眾看到他煩心的模樣。

紅隊領隊江宏傑與隊長姚元浩、李玖哲、孫其君、芳芸、吱吱郭芝吟、阿樂和隊經理粿粿現身「玩很大」，原為戰友的八人在節目中被拆散成黑、黃兩隊進行比賽對抗。

身為領隊的江宏傑，平時受到紅隊成員們愛戴，嚴肅的樣子令大家對他是敬畏三分，但他在「玩很大」面對各種未知關卡是既期待又害怕，完全沒有在運動場上的霸氣，完全變成綜藝菜鳥。江宏傑拿出運動員精神玩遊戲闖關，意外展現出呆萌認真的模樣。

製作單位面對「運動員」們的到來，特別為他們量身打造各種趣味關卡，聽到關鍵字「趣味運動」四字，KID就特別提醒眾人，節目中的趣味跑步一定是會比一般跑步難度更高，果真下一秒藝人就看到健康步道 鞋出現，其他隊員議論紛紛，江宏傑穿上後更是痛到哇哇大叫，形象盡失崩潰狂吼。

此外還有「頭頂大球排球賽」、「絲襪拔河」、「抓腳踝跳遠」等等，在他們熟悉的領域中加入「玩很大」的誇張元素，讓在運動場上自信滿滿的來賓頻頻受挫，紛紛表示「還是運動真的比較簡單」，也讓觀眾藉此看到明星選手在運動賽事之外，幽默被整的一面。