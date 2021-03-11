小栗旬首進好萊塢「哥吉拉大戰金剛」挺哥吉拉

「哥吉拉大戰金剛」小栗旬。圖／華納兄弟提供

哥吉拉與金剛將在「哥吉拉大戰金剛」展開一場史詩級的終極之戰，金剛與牠的保護者，踏上危險的旅程，尋找牠真正的家園，同行的還有跟牠一樣出身於骷髏島的小孤女吉雅，她與金剛間有著獨特且強大的聯繫，但他們意外與憤怒的哥吉拉狹路相逢，並在全球引發一片腥風血雨。當兩大巨獸爭鋒相對的同時，各自也擁有致力於保護牠們生存和安全的人類角色，賦予怪獸人性化的關係，也讓劇情充滿溫暖人性、幽默歡笑。

影片來源：YouTube華納兄弟

「哥吉拉大戰金剛」劇情分成兩條故事線：「挺金剛」、「挺哥吉拉」，也將人類角色分成兩方人馬，各自跟著各自的怪獸發展，故事到最後交集在一起。

「挺金剛」的一方有納森林德博士（亞歷山大史柯斯嘉飾）、艾琳安德魯博士（蕾貝卡霍爾飾）、小孤女吉雅（凱莉霍特爾飾），他們努力保護金剛的生存和安全，在一旁隨行，支援金剛與哥吉拉抗衡；「挺哥吉拉」的另一方則是麥迪森羅素（米莉芭比布朗飾）、伯尼海斯（布萊恩泰瑞亨利飾）、喬許瓦倫譚（朱利安丹尼森飾），他們踏上冒險旅程、抽絲剝繭，試著找出哥吉拉大肆攻擊的原因，而不是傷害牠。

片中演員也被問及在這場世紀對決中挺誰稱王？達米安畢契爾、艾莎岡薩雷、凱莉霍特爾、朱利安丹尼森、亞歷山大史柯斯嘉都是「挺金剛」的一方，朱利安丹尼森認為「金剛是大猴子，而且猴子很酷！」。「挺哥吉拉」代表是小栗旬、米莉芭比布朗，小栗旬表示：「好難選，但身為日本 人，一定是挺哥吉拉！」