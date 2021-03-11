我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

議員要求挺台入WHO、出席民主峰會 布林肯：絕對會的

4月1日起 美國內旅客進紐約免隔離

福原愛回台行程延宕 日媒爆「將展開新生活」

記者陳建嘉／即時報導
福原愛（左）、江宏傑（右）屢傳婚變，昨（11）日又爆出福原愛為避風頭延後返台行程。圖／報系資料照
福原愛（左）、江宏傑（右）屢傳婚變，昨（11）日又爆出福原愛為避風頭延後返台行程。圖／報系資料照

福原愛、江宏傑近期傳出婚變，10日日媒再度爆料福原愛遭夫家霸凌，還指出福原愛的媽媽、小孩都在江家，有如「人質作戰」，卻被經紀公司華研發9點聲明澄清。昨(11)日「日本體育報」再指出，福原愛的返台行程一延再延，但因為兒子將於4月初過生日，她有可能會提前回家為兒子慶生。

「日本體育報」指出，福原愛原定會在8日至10日回台灣，但因為外遇事件越演越烈，她擔心回家只會向「飛蛾撲火」，屆時不但無法解決問題，還可能更慘。至於到底何時返台，她的日本經紀公司表示一切未定，台灣經紀公司華研也回應「目前仍未收到消息」。

「日本體育報」也透過當地廣告業者引述，表示福原愛這次回台，就是計畫要帶孩子一起回日本，只是還不知何時回台，計畫只能延宕，更指出福原愛已向身邊友人透露，想讓大女兒在日本接受幼稚園的入學考試，就是準備為離開老公後，準備與孩子們開始新生活。

福原愛在家鄉仙台，曾參加過幼稚園的入學考試，並接受母親福原千代在桌球上的嚴苛訓練，雖然她曾表示「不會跟媽媽做一樣的事」，不過她認為日本的教育體系，對她來說比較習慣，才會誓言「今年春天要展開全新生活」，也意味著如果兩人真的離婚，會積極爭取監護權。

福原愛（左）、江宏傑（右）屢傳婚變，昨（11）日又爆出福原愛為避風頭延後返台行程...
福原愛（左）、江宏傑（右）屢傳婚變，昨（11）日又爆出福原愛為避風頭延後返台行程。圖／摘自福原愛臉書

福原愛 日本 台灣

上一則

愛黛兒分居2年正式離婚 傳免付丈夫撫養費

下一則

小栗旬首進好萊塢「哥吉拉大戰金剛」挺哥吉拉

延伸閱讀

福原愛離婚點 日媒：明年1月

福原愛離婚點 日媒：明年1月
起底福原愛同遊高帥男 小5歲學弟 年收入13萬美元

起底福原愛同遊高帥男 小5歲學弟 年收入13萬美元
江宏傑、福原愛屢爆婚變 華研列9點嗆：沒發表不倫聲明

江宏傑、福原愛屢爆婚變 華研列9點嗆：沒發表不倫聲明
傳婚變後首受訪 福原愛親自回應橫濱約會、高帥男

傳婚變後首受訪 福原愛親自回應橫濱約會、高帥男

熱門新聞

鄭爽被列入劣蹟藝人。（取材自微博）

鄭爽遭徹底封殺！「微微一笑」被打碼…幾秒鐘都不行

2021-03-06 02:30
周星馳與好搭檔吳孟達。（取材自豆瓣電影）

「功夫2」悼吳孟達 周星馳17年後再主演？ 知情人士說…

2021-03-10 02:30
孫儷出席東方衛視活動，一身粉色復古蝴蝶裙展現纖細身材。（取材自微博）

維持45公斤18年！孫儷逼死人晚餐：一碟胡蘿蔔＋紅棗水

2021-03-06 14:19
吳孟達。（本報資料照片）

送走吳孟達最後一程…兒子受訪曝光父親遺願

2021-03-08 22:43
鄭爽。圖／摘自微博

鄭爽慘遭徹底被封殺 經典作被徹底打馬賽克

2021-03-05 09:47
「哈利波特」系列影片中的妙麗，被視為相關新片絕佳的主角人選。圖／路透資料照片

「哈利波特」將再出新片 艾瑪華森被重金利誘回歸？

2021-03-06 16:06

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱
每人1400元紓困金 月底前能收到

每人1400元紓困金 月底前能收到
一洲焦點／東方巨獅驚醒美國巨鷹？新冠如何崩解美中關係

一洲焦點／東方巨獅驚醒美國巨鷹？新冠如何崩解美中關係
第一夫人吉兒「撞衫」梅根 網友不相信是巧合

第一夫人吉兒「撞衫」梅根 網友不相信是巧合
一字之差被誤讀 封殺趙婷沒理由

一字之差被誤讀 封殺趙婷沒理由