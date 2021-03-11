福原愛回台行程延宕 日媒爆「將展開新生活」

福原愛（左）、江宏傑（右）屢傳婚變，昨（11）日又爆出福原愛為避風頭延後返台行程。圖／報系資料照

福原愛 、江宏傑近期傳出婚變，10日日媒再度爆料福原愛遭夫家霸凌，還指出福原愛的媽媽、小孩都在江家，有如「人質作戰」，卻被經紀公司華研發9點聲明澄清。昨(11)日「日本 體育報」再指出，福原愛的返台行程一延再延，但因為兒子將於4月初過生日，她有可能會提前回家為兒子慶生。

「日本體育報」指出，福原愛原定會在8日至10日回台灣 ，但因為外遇事件越演越烈，她擔心回家只會向「飛蛾撲火」，屆時不但無法解決問題，還可能更慘。至於到底何時返台，她的日本經紀公司表示一切未定，台灣經紀公司華研也回應「目前仍未收到消息」。

「日本體育報」也透過當地廣告業者引述，表示福原愛這次回台，就是計畫要帶孩子一起回日本，只是還不知何時回台，計畫只能延宕，更指出福原愛已向身邊友人透露，想讓大女兒在日本接受幼稚園的入學考試，就是準備為離開老公後，準備與孩子們開始新生活。

福原愛在家鄉仙台，曾參加過幼稚園的入學考試，並接受母親福原千代在桌球上的嚴苛訓練，雖然她曾表示「不會跟媽媽做一樣的事」，不過她認為日本的教育體系，對她來說比較習慣，才會誓言「今年春天要展開全新生活」，也意味著如果兩人真的離婚，會積極爭取監護權。