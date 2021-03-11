翁立友神隱34天露面 駁斥性騷雞排妹「被斷章取義」

翁立友推出全新專輯「放你飛」。(圖：豪記唱片提供)

台灣 歌手翁立友在農曆年前被雞排妹 指控性騷 擾，2月5日舉行聲明記者會後神隱至今34天，今為新專輯「放你飛」造勢，表示依舊相信每個人都是善良的，也強調當天絕對沒做出滑過屁股的性騷擾動作，「為妳開1間公司」和改歌詞均為舞台效果，他說：「大家都很喜歡她，那天氣氛很好，都是要捧她。」

還原當天現場，雞排妹指合唱「廣島之戀」時，歌詞「不夠時間好好來恨你」被改成「想你」，翁立友說出道這麼長時間也遇過被對方改歌詞，出發點是希望大家賓主盡歡，藉此創造業務回流率；另對於雞排妹指他喊話「一定要為了妳開間公司」，他說是被斷章取義，因為雞排妹很少出來，以往跑活動遇到其他藝人都會互相誇獎、捧場，討聯絡方式是同個原因，希望未來可以相互推薦。

他這段時間瘦了約2公斤，媽媽捨不得他受委屈，他回「不要煩惱，這小事情，我可以處理」，過年有和家人走春拜拜，「祈求大家平安，新年新希望就讓不好的事情放你飛。」會不會覺得遇到小人？他說可能理念比較不同，不覺得是小人或者不是小人，「大家出來都是學做人，踏出門求生存哪有這麼簡單？」

他慶幸的是出道23年累積了一點好名聲，很多好友陪在身旁不離不棄，對新歌「天頂有三條巡」感觸很深，他說歌詞描寫出媽媽照料小孩的辛酸與教誨，其中勤勞、善良、感恩是最重要的3點，有因此落淚嗎？他說沒有掉淚，因為要堅強面對，「這也是很好的學習機會，有看一些佛經，迴向給她（雞排妹）。」

而他的新專輯「放你飛」如期發行，開心表示自己逆風挺過亂流，現在迎風出發，主打歌「放你飛」則和現今心境有所呼應，另提到錄音時被歌詞中的「牢牢」2字害慘，舌頭瘋狂打結，只得停工2天暫緩心情，心疼抽掉2字後才順利完工！他表示面對許多事情都有堅持，還被朋友虧說這樣很累，「但也因為這樣的信念，讓我能堅定的面對人生！」