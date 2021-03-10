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江宏傑、福原愛屢爆婚變 華研列9點嗆：沒發表不倫聲明

記者林士傑／即時報導
江宏傑（左）、福原愛婚變傳聞越演越烈。圖／摘自IG
江宏傑（左）、福原愛婚變傳聞越演越烈。圖／摘自IG

江宏傑福原愛夫婦婚變傳聞甚囂塵上，日媒不斷揭露兩人婚姻秘辛，甚至指出江宏傑一家對福原愛很不友善，還將她視為搖錢樹等等，今日媒再爆「千萬婚戒事件」以及江宏傑時常用髒話罵福原愛等日常生活，稍早兩人所屬的華研發表9點聲明一一駁斥，並強調夫婦不曾分居，也希望外界給予空間。

華研完整聲明：

福原愛、江宏傑皆是華研國際音樂簽約藝人，關於夫妻間的私事希望外界能夠給予空間，讓兩人一起平靜處理，謝謝大家。

對於連日諸多不實報導，回覆如下：

1.報導指出江宏傑要小孩告訴福原愛說：「江宏傑在哭。」就是拿愛媽與小朋友人質作戰一事並非事實，這項指控太可惡。

2.江宏傑告訴福原愛，育兒是女人的工作，保姆費由福原愛一個人負擔均非事實。褓姆費雙方都有支付，育兒不是女生的工作，是雙方一起，且江爸江媽一直以來也有幫忙夫妻照顧小孩。

3.報導指出江宏傑接受婚戒贊助並非完全事實，江宏傑本人有買結婚戒指給福原愛。

4.報導指出江宏傑曾告訴福原愛：「沒有錢的工作為何要接？」這也絕非事實。江宏傑與福原愛參與多個公益活動代言，從來不是以金錢為考量。

5.報導指出夫妻結婚4年多，福原愛身旁友人表示：「社群媒體的照片有些是假象，表示拍照時的幾秒間強顏歡笑。」此言論不清楚其友人目的是什麼。

6.關於報導指出《女性SEVEN》周刊報導福原愛不倫事件，江宏傑在隔日發聲明指出：「沒有不倫事件」，此事並非事實，江宏傑沒有發表這項聲明。

7.報導指出江宏傑與福原愛分居並非事實，截至福原愛在今年1月1日離開台灣前，兩人、愛媽與小朋友都住在高雄，且夫妻並沒有與公婆、大姑同住。

8.福原愛在今年1月1號離開台灣前多次表示：「現階段愛媽與小朋友留在台灣會比較安心。」不清楚截至今日(3/10)多則不實指控背後目的為何，希望自稱福原愛身邊友人可以停止言語暴力並自律。

9.報導中揭露有關藝人與客戶商業合約機密一事，恐將造成洩密之人法律責任。

2021.03.10

江宏傑（左）、福原愛婚變傳聞越演越烈。圖／摘自IG
江宏傑（左）、福原愛婚變傳聞越演越烈。圖／摘自IG

福原愛 江宏傑 台灣

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