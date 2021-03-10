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美國導演工會獎首度兩位女導演獲提名  趙婷在列

中央社／洛杉磯9日綜合外電報導
「無依之地」導演趙婷獲美國導演工會提名最佳電影導演。路透
「無依之地」導演趙婷獲美國導演工會提名最佳電影導演。路透

美國導演工會獎公布入圍名單，「無依之地」（Nomadland）的趙婷和「花漾女子」（Promising Young Woman）的艾美爾拉德芬內爾（Emerald Fennell）入圍最佳電影導演獎，擁有70多年歷史的美國導演工會獎首次在這個獎項提名兩位女導演。

「無依之地」導演趙婷和「花漾女子」導演艾美爾拉德芬內爾分別成為第9、10位獲美國導演工會（Directors Guild of America）提名最佳電影導演的女性。

除了出生於北京的趙婷和英國導演艾美爾拉德芬內爾，還有美籍韓裔導演鄭李爍（Lee Isaac Chung）入圍最佳導演獎，作品是講述韓裔移民追逐美國夢的「夢想之地」（Minari）。

入圍的還有大衛芬奇（David Fincher），他執導的作品為致敬好萊塢黃金年代的「曼克」（Mank），以及自編自導「芝加哥七人案：驚世審判」（The Trial of the Chicago 7）的艾倫索金（Aaron Sorkin）。

美國導演工會獎向來被視為是奧斯卡最佳導演獎的指標。

凱薩琳畢格羅（Kathryn Bigelow）是唯一一個獲得美國導演工會獎最佳導演獎項的女性，她也憑藉執導的作品「危機倒數」（The Hurt Locker）拿下奧斯卡最佳導演獎，成為該項目的唯一女性獲獎者。

美國導演工會獎將於4月10日透過線上進行頒獎，兩週後將交棒給因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而延後的奧斯卡獎。

導演 美國 入圍

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