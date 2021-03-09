魅力不減！艾迪墨菲「來去美國2」串流收視創佳績

「來去美國2」推出首周末創下美國疫情期間最高的新片上架收視成績。圖／摘自imdb

受到新冠肺炎疫情影響，北美有一半以上的戲院從去年起有好幾個月暫停營業，包括紐約、洛杉磯等大票倉，使得一堆原定在戲院上映的新片賣給影音串流平台上架，甚至有全球賣破兩億多美元的「芭樂特」第2集「芭樂特電影續集」以及基努李維客串的「海綿寶寶：奔跑吧」等，連奧斯卡大片「芝加哥七人案：驚世審判」也直接轉到Netflix推出、跳過戲院。

不過讓觀眾等了快33年的「來去美國 2」，雖然也從大銀幕轉進小螢幕，魅力卻依舊不減，上周末此片已在美國、台灣 等地的亞馬遜 登場，美國統計觀眾人數創下疫情期間新片首周末最佳成績，不但把「芭樂特」、「海綿寶寶」都比下去，甚至凌駕有在戲院同步上映的「神力女超人1984」，以及這一年來其他影音平台獨家上架的任何新片，展現艾迪墨菲與上集大多數班底回歸，對美國觀眾的強大吸引力。

影片來源：YouTube

30多年前，「來去美國」是全美年度最賣座影片的亞軍，成績突出，在全球各地的票房出色，台灣則是年度最賣外片的第5名，至今仍有不少人對這個非洲王子到美國尋找理想對象的喜劇有深刻印象。「來去美國2」則講述艾迪扮演的王子要繼位為王，卻擔憂自己和妻子只生了3個女兒，無法符合兒子接王位的傳統，又聽聞在美國其實有個他並不知道的私生子，因此再去了美國要把兒子帶回來。

除了大多數首集班底再度歸隊，昔日曾是黑人動作天王的衛斯理史奈普，經過演藝事業低潮後繼「我叫多麥特」再與艾迪墨菲合作，扮演想靠子女與皇室聯姻奪取大位的野心將軍，搞笑演出頗獲好評，網友公認是續集中最搶眼的亮點。

本來此片去年冬天要在全球各地戲院推出，後來才改成亞馬遜上架，開出紅盤後，外界對亞馬遜4月登場、改編自「獵殺紅色十月」原作者湯姆克蘭西另一小說、由當紅黑人男星麥可B喬丹主演的「冷血悍將」更加矚目。