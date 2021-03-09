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福原愛何時回台？ 經紀公司：尚未收到消息

記者陳建嘉／即時報導
福原愛（右）、江宏傑（左）傳婚變，迄今福原愛還未確認何時正式回台灣。圖／摘自江宏傑IG
福原愛（右）、江宏傑（左）傳婚變，迄今福原愛還未確認何時正式回台灣。圖／摘自江宏傑IG

福原愛江宏傑近期驚傳婚變，福原愛還被拍到與一名高帥男子約會過夜，雖立刻發聲明致歉，江宏傑也強調「我對小愛的愛沒有消失」，依舊形象大傷，而日本八卦雜誌「女性自身」最近爆料，江宏傑希望福原愛能回台灣解釋，她卻已經做出「再也不回台灣」的覺悟並打算離婚，此新聞一出，再度激起外界討論。

「女性自身」引述認識他們夫妻的熟人所言，「江宏傑現在感到憤慨且難以置信，希望小愛趕快回台灣解釋，甚至提出可以去日本找小愛，卻都被小愛拒絕，看來夫妻關係是難以回復了」。

福原愛現今仍在日本，聲勢已重挫，日媒「FRIDAY」報導指出，幾乎所有日本人都認定福原愛外遇，福原愛卻堅稱她沒有出軌，這樣子「睜眼說瞎話」很危險，「如果跟拍的雜誌記者就在附近，還拍到更勁爆的照片，福原愛就真的完了」，也誇讚江宏傑在這些事件爆發後，仍持續示愛，度量很大，話雖如此，「FRIDAY」也認為福原愛堅持否認不倫，是她目前唯一能做的，倘若她招認並道歉，不僅代言會消失，也要付出違約金，離婚的話，還要支付江宏傑精神撫慰金，連小孩的監護權都可能得不到。

其實，福原愛原本仍有工作計畫，另一日媒「FLASH」透露她在4日原定參加知名綜藝節目「人類觀察學」，並要她假扮成愛打桌球的素人，與職業運動員對打，從一開始的笨拙，到後來突然真正實力，讓對方嚇一跳，但節目臨時取消錄影，據傳就是因為先前的不倫負面報導，讓節目單位陷入慌亂，知情人士更表示，「就算錄影拍了畫面，贊助商也不能接受，最後也無法播出，才會有工作人員認為，臨時取消攝影也好」。

謠言滿天飛，讓外界不免猜測，福原愛是否真的會回台灣？福原愛與江宏傑所屬的經紀公司華研國際對此則回應：「目前還沒有接到消息。」

福原愛被日媒爆料「再也不回台灣」。圖／摘自江宏傑IG
福原愛被日媒爆料「再也不回台灣」。圖／摘自江宏傑IG
日媒推判福原愛（右）、江宏傑（左）若真的離婚，恐要付出高額的代言賠償金。圖／聯合...
日媒推判福原愛（右）、江宏傑（左）若真的離婚，恐要付出高額的代言賠償金。圖／聯合報系資料照

福原愛 江宏傑 台灣

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