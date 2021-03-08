日媒爆福原愛「再也不回台灣」 江宏傑傳求解釋遭拒絕

福原愛。（取材自福原愛臉書）

福原愛 、江宏傑 日前爆出婚變，但相隔一天雙方便發出聲明，否認外遇，也沒有離婚，不過日媒「女性自身」爆料指出，福原愛自從外遇緋聞，江宏傑希望她立刻回台灣 解釋，卻被她拒絕，更爆料福原愛做出「再也不回台灣」的覺悟希望協議離婚，即便爆發緋聞之後，外界眼光對她不利，她離婚之心依舊強烈。

「女性自身」引述認識他們夫妻的熟人表示，「江宏傑目前感到憤慨且難以置信，希望小愛趕快回台灣解釋，甚至提出可以去日本找小愛，卻都被小愛拒絕，看來夫妻關係是難以回復了」。

另外，日媒「週刊FLASH」報導，福原愛原訂參加TBS電視台節目「爆笑監視中」錄影，卻因為前一天爆發不倫事件，讓節目臨時取消，讓製作單位極為混亂，據悉，原本節目內容是讓福原愛扮演桌球新手，與某知名運動選手比賽，前面裝笨不會打、到後面才展現真正實力，沒想到爆出緋聞，讓她形象受損，製作單位也趕快取消節目，更提到有演藝人士表示「如果只有週刊文春的報導或許還可以博取觀眾同情，但因為是疑似外遇，所以當然沒法拍攝」，認為即便早就錄影好，恐怕也無法播出。