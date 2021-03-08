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「好萊塢雙湯姆」一個確診新冠周年 一個密訪疫苗中心

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯傳偷偷到倫敦某疫苗中心，當面答謝醫護人員。圖／路透資料照片
湯姆克魯斯傳偷偷到倫敦某疫苗中心，當面答謝醫護人員。圖／路透資料照片

新冠肺炎疫情對歐美的影響還在持續，首度引發民眾高度關注的湯姆漢克斯夫婦在澳洲確診，至今也滿了一周年，湯姆的妻子麗塔特別在社群網站上留言，除了對澳洲昆士蘭的醫護人員充滿感恩，也祈禱更多人能打疫苗，保持身體健康。

麗塔寫道：「一年前的今天，我在雪梨歌劇院表演，隔天就覺得非常疲倦、疼痛不已，兩天後就住進醫院並確診新冠肺炎。我想花點時間表達我們有多慶幸能找回健康，有多感謝在昆士蘭受到的醫療照護，有多能感同身受那些因病毒失去所愛的人們的哀傷。」兩人都曾失去嗅覺與味覺，治療一陣子後才恢復，湯姆漢克斯更在每一次的新片宣傳都公開呼籲大家一定要戴口罩、多洗手、保持安全距離，成為最佳防疫大使。

在湯姆和麗塔宣告確診之前，美國各電視台雖然都找了一堆專家警告民眾千萬不要對新冠肺炎太輕忽，仍有許多民眾出門不戴口罩、沒有保持社交距離、以為只不過跟小感冒差不多，直到兩人的聲明有如警鐘般敲響，美國人民才開始注意新冠肺炎的嚴重性，無奈疫情已在全國蔓延，已有廣大的人口因此病失去寶貴生命。

和湯姆漢克斯一樣很重視防疫的還有湯姆克魯斯，他在「不可能的任務7」片場飆罵人員不遵守防疫規定雖曾引發軒然大波，但他近日特地趁該片返回英國攝製的空檔，到倫敦的某疫苗中心親自向人員們表達內心的感謝，讓他們感到意外的驚喜。

身兼「不可能的任務7」製片的湯姆克魯斯，很慶幸有醫護人員幫助，讓片子雖曾因疫情暫時停擺，還能夠恢復拍攝、進度不再被延誤。由於不想驚動媒體，刻意請相關人等再三保密，等他出現在疫苗中心時，人員們都不敢相信自己的眼睛，也令他們對阿湯的心意非常感動。

麗塔威爾森（左）和丈夫湯姆漢克斯確診新冠肺炎滿一年，發文表達心中的感受。圖／摘自...
麗塔威爾森（左）和丈夫湯姆漢克斯確診新冠肺炎滿一年，發文表達心中的感受。圖／摘自Instagram

新冠肺炎 疫情 疫苗

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