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夢想之地擒金球獎 韓裔家庭美國夢揚威好萊塢

中央社／台北8日電
金球獎最佳外語片「夢想之地」，以韓裔移民追逐美國夢的故事打動各大影展。傳影互動提供
金球獎最佳外語片「夢想之地」，以韓裔移民追逐美國夢的故事打動各大影展。傳影互動提供

金球獎最佳外語片「夢想之地」（Minari），以韓裔移民追逐美國夢的故事打動各大影展，儘管金球獎獲獎資格一度掀起爭議，仍不影響「夢想之地」好評，更從美國反攻韓國本土奪下票房冠軍。

「夢想之地」是韓裔導演鄭李爍（Lee Isaac Chung）半自傳式作品，講述一對80年代從韓國來美的新移民夫婦，帶著2個小孩到阿肯色州買下一片田地，打算當農夫、種韓國蔬菜，希望靠賣菜在美落地生根，一圓給孩子更好人生的美國夢。

影片來源：YouTube

然而除了面對最基本的工作、收入問題外，一家人還因為種族、文化等種種衝突，頻頻被當地居民拒於門外，不禁讓原本充滿希望的父親重新思索自己的野心與夢想。

「夢想之地」3日在韓國上映後，便以212.5萬美元成績拿下當週票房冠軍，這也是韓國當地繼「靈魂急轉彎」（Soul）後，今年以來票房最好的好萊塢電影

而繼去年在日舞影展拿下評審團大獎後，「夢想之地」的口碑也在各個影評人協會及影展發酵，陸續獲得逾50個獎項，今年3月初更奪得金球獎「最佳外語片」殊榮，卻也掀起爭議。

「夢想之地」由好萊塢演員布萊德．彼特（Brad Pitt）的知名美國製片公司Plan B Entertainment製作、A24發行。不過「夢想之地」全片主要發音為韓語，不符合金球獎「50%的電影對話以英語發音」的「最佳電影」提名規則，最終被歸類為外語片。

所幸產地為美國製片公司的「夢想之地」，仍有機會角逐奧斯卡所有獎項提名，不會被歸類於最佳國際電影。目前它被看好以黑馬之姿，角逐奧斯卡最佳影片、最佳女配角以及最佳導演等。

此外，「夢想之地」中的開心果，飾演小兒子的8歲童星艾倫．金（Alan Kim），片中與73歲韓國演員「國民奶奶」尹汝貞有多場精彩對戲成全片亮點，也在奶奶的演技加持下，艾倫．金在7日剛出爐的美國廣播影評人協會獎（Critics Choice Awards）中，奪下最佳年輕演員獎，讓他感動的在直播哭出來。

電影「夢想之地」中飾演小兒子的童星艾倫．金（Alan Kim）（左）是開心果，片...
電影「夢想之地」中飾演小兒子的童星艾倫．金（Alan Kim）（左）是開心果，片中他與73歲韓國演員「國民奶奶」尹汝貞（右）有多場精彩對戲，成為全片亮點。傳影互動提供
8歲童星艾倫．金（Alan Kim）在7日出爐的美國廣播影評人協會獎中，以電影「...
8歲童星艾倫．金（Alan Kim）在7日出爐的美國廣播影評人協會獎中，以電影「夢想之地」奪下最佳年輕演員獎，讓他感動的在直播哭出來。傳影互動提供

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