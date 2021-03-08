我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國稅局找不到人 百萬人恐無錢領

NBA／西蒙斯展現驚人彈跳力 獲灌籃大賽冠軍

趙婷再獲獎！「游牧人生」奪影評人最佳影片、導演

中央社／洛杉磯7日電
趙婷7日獲得影評人獎最佳導演，其作品「游牧人生」拿下最佳影片獎。圖為她透過視訊發表得獎感言。（路透）
趙婷7日獲得影評人獎最佳導演，其作品「游牧人生」拿下最佳影片獎。圖為她透過視訊發表得獎感言。（路透）

美國片「游牧人生」（Nomadland）在中國引發爭議，好萊塢聲勢卻愈來愈旺，今天在影評人大獎（Critics Choice Awards）一舉拿下最佳影片和最佳導演等大獎。

法新社報導，游牧人生上周在金球獎頒獎典禮大放異彩後，「游」片導演、北京出生的趙婷過往言論卻引發中國網友和官媒懷疑她是否愛國，如今影片能否如期在中國上映都成問題。

「游」片製作成員今天並未直接回應相關爭議，製片人艾薛爾（Mollye Asher）僅感謝趙婷「用心率領我們」。

艾薛爾說：「這一年凸顯了在連結與同理心這方面的迫切需要，而我們很自豪能製作出一部電影，頌揚單單透過彼此聆聽就能成就惻隱之心。」

趙婷則哀悼上周自殺身亡的混音師史奈德（Michael Wolf Snyder），並引述電影台詞說：「我的朋友，我們路上見。」

「游」片今天還贏得最佳改編劇本和最佳攝影獎。

已故男星查維克博斯曼（Chadwick Boseman）以「藍調天后」（Ma Rainey's Black Bottom）勇奪最佳男主角獎。

英國女星凱莉墨里根（Carey Mulligan）以「花漾女子」（Promising Young Woman）贏得最佳女主角獎，推升自己接下來在奧斯卡金像獎得獎希望。「花漾女子」另奪下原著劇本獎。

好萊塢頒獎季重頭戲奧斯卡獎將於本月15日宣布入圍名單，4月25日舉行頒獎典禮。

中國 趙婷 奧斯卡獎

上一則

「酷寒戰士」傳與「正常人」女星傳曖昧

下一則

周星馳送別吳孟達 吳弟：兩人一直是好友

延伸閱讀

「中國驕傲」變「辱華」 趙婷惹了誰

「中國驕傲」變「辱華」 趙婷惹了誰
「瘋狂A片」揚威柏林影展 擒金熊獎被諷「淫家」

「瘋狂A片」揚威柏林影展 擒金熊獎被諷「淫家」
趙婷「無依之地」中文海報被撤下 只因她說過這句話

趙婷「無依之地」中文海報被撤下 只因她說過這句話
金球最佳導演… 趙婷自在放飛 否認國企爹身家數十億美元

金球最佳導演… 趙婷自在放飛 否認國企爹身家數十億美元

熱門新聞

吳孟達喪禮訂在3月7日於紅磡世界殯儀館地下敬禮堂舉辦。（本報資料照片）

吳孟達訃聞公開 周星馳會否出席喪禮？田啟文回應了

2021-03-03 00:45
陳志朋帶傷參加「追光吧哥哥」總決賽。圖／摘自微博

小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋

2021-02-28 12:51
趙婷只穿T恤、綁兩條辮子，沒特別盛裝打扮就領取金球獎最佳導演的榮耀。路透

新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金

2021-03-01 08:36
黃一飛現在模樣。（取材自微博）

「少林足球」大師兄74歲近況曝光 悼吳孟達喊：送不了

2021-03-02 20:09
趙婷以「無依之地」拿下金球獎最佳導演、最佳影片，華裔女導演一人。Getty Images

華人之光 趙婷首獲金球獎最佳導演

2021-02-28 23:51
孫儷出席東方衛視活動，一身粉色復古蝴蝶裙展現纖細身材。（取材自微博）

維持45公斤18年！孫儷逼死人晚餐：一碟胡蘿蔔＋紅棗水

2021-03-06 14:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元

50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元
5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人

5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人
打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做

打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做
月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行

月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行
歐普拉專訪結束！哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我

歐普拉專訪結束！哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我