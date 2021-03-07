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昔日張國榮女友痛悼吳孟達 憶30年前往事：影響一生

記者黃保慧／即時報導
毛舜筠和吳孟達合作片段。圖／摘自IG
毛舜筠和吳孟達合作片段。圖／摘自IG

港星吳孟達上月27日因肝癌離世，7日設靈舉辦告別式，昔日黃金搭擋周星馳、劉德華都到場哀悼，而拿過香港電影金像獎影后毛舜筠雖沒到場，但忍了多日於今日在IG發長文悼念，心痛表示，「這個人對我是好重要的」！

毛舜筠除了上傳他們合作過的畫面剪輯成影片，文中娓娓道來和吳孟達的相識，提到第1次和對方合作是1989年的電視劇「水鄉危情」，她表示第一次看到他就覺得很專業，把所有台詞都記住了，不用再看劇本，連對手的對白都記下了，「做演員這麼多年，都沒遇過像他這樣的演員」。

她還看到吳孟達對自己的角色設計很多細節，讓角色更靈活，她大膽向前輩請教，吳孟達不藏私傳授心得：「妳回去為自己的角色寫前傳。」於是她照做了，直說：「發覺真的很過癮，好好玩，這個方法以後每每在自己遇到詮釋角色困境時，我都會做一次！」

毛舜筠早年也曾和吳孟達、周星馳合拍戲劇「他來自江湖」，她想起往事說：「如果周星馳沒有達哥的一唱一和，絕對不會這麼好看、這麼出位，這種表達方式，一個人是處理不來，達哥和他的配合，是非常的一絕。」她更說從以前到現在每次執筆為角色寫「角色前傳」時，都會想起達哥「事實上這個人是影響我一生的演藝事業」。

現年60歲的毛舜筠2018年曾以「黃金花」奪香港電影金像獎影后，17歲時曾和張國榮短暫交往過，也是張國榮這一生中公開承認過一位女友，他們最後雖然分手，卻成了密友，兩人之後也合作過很多的作品。

毛舜筠和吳孟達合作片段。圖／摘自IG
毛舜筠和吳孟達合作片段。圖／摘自IG
毛舜筠和吳孟達合作片段。圖／摘自IG
毛舜筠和吳孟達合作片段。圖／摘自IG
毛舜筠悲痛提到吳孟達影響她一生。圖／摘自IG
毛舜筠悲痛提到吳孟達影響她一生。圖／摘自IG
毛舜筠悲痛提到吳孟達影響她一生。圖／摘自IG
毛舜筠悲痛提到吳孟達影響她一生。圖／摘自IG

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