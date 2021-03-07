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「哈利波特」姊妹作不夠力 原班人馬拍正傳續篇取代？

記者蘇詠智／即時報導
「哈利波特」原班主角3人組，極有可能被撮合再攜手演續集。圖／路透資料照片
「哈利波特」原班主角3人組，極有可能被撮合再攜手演續集。圖／路透資料照片

哈利波特」系列電影曾在全球各地累積驚人票房，觀眾對於相關人物、情節都還保持高度興趣，因而華納與原著作者J.K.羅琳還又合作了姊妹作「怪獸與牠們的產地」片集，期望延續熱度，不過此系列推出到現在，兩集票房表現都明顯不及「哈利波特」影片。

除了賣座情況不如預期外，「怪獸與牠們的產地」系列還又碰上J.K.羅琳對於跨性別者的言論爭議，造成男主角艾迪瑞德曼公開和她唱反調，形成內部分歧，以及扮演邪惡巫師葛林戴華德的強尼戴普，因為被前妻安珀赫德控家暴，引發部分觀眾抵制的聲音，之後安珀雖被找到陷害強尼的證據，但強尼去年在英國控告媒體誣指他為家暴男，竟被英國法庭判敗訴，華納只好宣布將他換掉，第3集換角。

這一連串的烏煙瘴氣，竟然造成「怪獸與牠們的產地」原定拍攝5集的計畫有可能生變，歐美娛樂網站近來盛傳籌拍中的第3集或許恐成為最後一集，華納已經另外計畫別的「哈利波特」相關影片來取代，其中一個可能的選項，就是找回丹尼爾雷德克里夫、魯伯葛林特與艾瑪華森主演舞台劇「哈利波特與被詛咒的孩子」電影版。

在一切都尚未有正式宣布前，這些都還只是傳聞，然而「哈利波特」這個品牌仍具有高度的價值，華納勢必不會放棄，觀眾絕對有機會看到相關新片，但「怪獸與牠們的產地」前途可能就不那麼樂觀了。

「哈利波特」系列電影在全球大熱賣，影片公司捨不得就此結束。圖／摘自imdb
「哈利波特」系列電影在全球大熱賣，影片公司捨不得就此結束。圖／摘自imdb
J.K.羅琳（左）以往和艾迪瑞德曼合作愉快，近來兩人卻立場不同。圖／路透資料照片
J.K.羅琳（左）以往和艾迪瑞德曼合作愉快，近來兩人卻立場不同。圖／路透資料照片

哈利波特 家暴 電影

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