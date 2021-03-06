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「哈利波特」將再出新片 艾瑪華森被重金利誘回歸？

記者蘇詠智／即時報導
「哈利波特」系列影片中的妙麗，被視為相關新片絕佳的主角人選。圖／路透資料照片
「哈利波特」系列影片中的妙麗，被視為相關新片絕佳的主角人選。圖／路透資料照片

曾經轟動全球的「哈利波特」系列電影，首集今年將滿20周年，華納媒體CEO傑森基拉證實該公司計畫要擴大這個品牌，給外界很多想像空間，未來新的電影續作、番外篇或是新版電視影集都是可能的選項，甚至包括將舞台劇「哈利波特與被詛咒的孩子」拍成電影。

「哈利波特」這個品牌到現在仍受到觀眾喜愛，華納沒有理由放棄，如果好好規畫，更不難發展成類似「漫威影視宇宙」這樣的龐大體系，所以過去在影片中陪襯在哈利身旁的人物，都有可能獨立變成番外篇的要角，最受矚目的莫過於聰明美麗好學生妙麗為主的新片，因為這角色人氣高、賣相好，加上又迎合近年來好萊塢「女英雄當家」的方針，非常適合作為「哈利波特」相關新片的題材，只有一個最大的問題：如何說服過去在「哈利波特」片集中扮演此角的艾瑪華森點頭回歸？

艾瑪華森在「哈利波特」正傳電影畫下句點後，依舊片約不斷、十分搶手，只不過她也努力擺脫「妙麗」的形象，不願被定型或走回頭路，使得華納面臨一定難度的挑戰。加上近日英國媒體一度指她想要走入家庭、生兒育女，急著和男友李奧羅賓頓籌辦婚事，想要退出幕前，引發粉絲恐慌，雖然經紀人已出面否認，可是不排斥再拍片與願意再演妙麗，不能畫上等號。

歐美娛樂網站報導，華納為了敲定艾瑪，一定會祭出銀彈攻勢，期待她能對片酬感到心動而點頭，若是任何條件都沒辦法喚回她，逼不得已也只能換人。

艾瑪華森成年後仍當紅，卻對角色挑選很有自己的意見。圖／路透資料照片
艾瑪華森成年後仍當紅，卻對角色挑選很有自己的意見。圖／路透資料照片

哈利波特 電影 艾瑪華森

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