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挾「美援」以自重？好萊塢群星挺梅根 轟英人種族歧視

記者蘇詠智／即時報導
奧斯卡影后荷莉貝瑞支持同屬有黑人血統的女性。圖／路透資料照片
奧斯卡影后荷莉貝瑞支持同屬有黑人血統的女性。圖／路透資料照片

英國哈利王子與妻子梅根接受媒體女王歐普拉的專訪，即將在美國時間下周一晚間首播，全球各地購得播映版權的電視台也會陸續播出，讓英國皇室如臨大敵，搶先發動攻擊，這兩天已經開始炒做梅根昔日在肯辛頓宮一位最貼身的人員指她會霸凌人、操弄人心，梅根已聲明否認。梅根在好萊塢有不少友人，接二連三出面聲援，讓情況似乎上綱到「英美大戰」的程度，英國除了被貼上「食古不化、守舊」的標籤外，也被炮轟種族歧視，無法接受王子愛上黑女孩。

以往皇室曾被傳對梅根寄予厚望，希望她能作為皇室「沒有種族歧視、開明進步」的代表，無奈皇室人員不容旁人聲望、人氣凌駕君主及王儲的心態作祟，惹怒了梅根，掀起後續軒然大波，反而現在被梅根的友人和支持者攻擊，理由正是「種族歧視」，完全弄巧成拙。

據美國Pagesix報導，梅根在訪問中驚人的透露自己在英國生活最後期間在精神健康上出了問題，但更聳動的是，她要提到「種族」這個超敏感的議題，電視台內部人員透露，梅根要揭露的事情非常非常嚴重，而且令人很不舒服。

美國女作家及社會評論家羅克珊蓋伊在社群網站上寫道：「這些英國媒體就是無法忍受哈利王子愛上個黑女孩，他離開是對的，我甚至不認為這會是艱難的決定，他們不會停止修理梅根，真的非常噁心。至於他的家人們，質疑他的決定，還在歐普拉的訪問要播出前搞這些有的沒的手段，為了他保護妻兒懲罰他嗎？太可恥了。」曾經主演過「魅力四射」和「絕地戰警2」的女星蓋布麗尤妮恩轉推了這段話來支持，奧斯卡影后荷莉貝瑞則寫道：「繼續保護黑人女性。」

現在英皇室在自家主場，動員所有重要成員，握有媒體和輿論的力量，對手梅根也有她在美國的主場優勢，和好萊塢名人的聲援，加上種族問題確實是目前深受重視，且容易替她贏得支持，雙方大戰會是如何發展？下周訪問播出後應該才會白熱化

蓋布麗尤妮恩也公開聲援自家同胞。圖／路透資料照片
蓋布麗尤妮恩也公開聲援自家同胞。圖／路透資料照片
梅根準備像英國皇室作出強烈反擊，已有好萊塢友人支持她。圖／摘自YouTube
梅根準備像英國皇室作出強烈反擊，已有好萊塢友人支持她。圖／摘自YouTube

梅根 種族歧視 英國

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