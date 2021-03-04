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福原愛外遇？發2文急滅火 日本導演點出被日網友轟原因

記者黃保慧／即時報導
福原愛再度發文道歉。圖／摘自微博
福原愛再度發文道歉。圖／摘自微博

福原愛江宏傑近日婚姻觸礁，她又被爆回日本和高帥男子在外過夜，網上各有意見，有人認為「出軌就是不對」，但也有人表示，「難道就不能有男性好友嗎，而且小愛也說是分房了」，而居住在大陸的日本紀錄片導演竹內亮，也在微博解釋日本網友們反應。

竹內亮提到因福原愛是拋下孩子獨自回到日本時，被拍到與其他男子過夜的照片，而日本的社會理念就是「就算夫妻兩個都在工作，但是管孩子是妻子的工作」，因此拋下孩子的福原愛就變成眾矢之的。

而針對此事，福原愛對自己輕率的行動深切反省，也為了桌球界將來的發展及目標，成為一個對社會有幫助的人我會繼續努力、懇請大家繼續指教。」證實會與丈夫江宏傑繼續走下去。

福原愛並提及自己的行為過於輕率，讓各位擔心並造成困擾，感到很抱歉，「在全世界處於困境的此刻、對於我個人行為讓各位引起誤解及觀感不佳、在此致上最深的歉意」，也對在台灣的丈夫、小孩及家人感到不安及擔心而深刻反省。

福原愛證實是為了開設公司而做準備，「希望將一直以來的想法具體化實現而開設了公司、但是沒有社會經驗的我、一切對我而言都是全新事物、也因為自己的經驗不足深感懊惱。就在此時剛好有機會從我所尊敬並且有豐富社會經驗的朋友那得到建議、而一起外出散心。但確實沒有同住一間房間」。

竹內亮在微博針對福原愛的事發表看法。圖／摘自微博
竹內亮在微博針對福原愛的事發表看法。圖／摘自微博
福原愛和江宏傑婚姻觸礁。圖／摘自微博
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福原愛 日本 江宏傑

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