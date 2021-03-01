Netflix 橫掃金球電視獎 電影類成績還是不理想

安雅泰勒喬伊主演「后翼棄兵」大為走紅。圖／摘自Netflix

Netflix 今年金球獎 影視雙管齊下，推出一堆精彩作品，企圖爭取大獎，可惜在電影 類還沒能成為大贏家，但電視類一如預期出盡風頭，「王冠」、「后翼棄兵」連連獲獎，氣勢遙遙領先其他平台與頻道，打得昔日龍頭HBO只能靠迷你影集視帝「他是我兄弟」馬克魯法洛留住唯一一座金球。

根據英國皇室真人實事搬上螢幕的「王冠」，曾在首季推出後獲金球獎最佳戲劇影集與最佳戲劇影集女主角，去年秋天登場的第4季，提到世人仍有深刻印象的查爾斯王子、黛安娜王妃不幸婚姻，以及女王與「鐵娘子」首相柴契爾夫人較勁，造成開播以來最大話題，英皇室甚至擔憂「未來國王」查爾斯形象受損，要求Netflix標明情節為虛構，遭到Netflix拒絕。

金球獎一口氣讓飾演查爾斯、黛安娜、柴契爾的喬許歐康納、艾瑪柯林與姬蓮安德森各自拿下視帝、視后與最佳女配角，肯定他們精湛的演技。喬許和艾瑪雖扮怨偶，得獎時卻互相感謝對方激發自己的表現，姬蓮原本傳和「王冠」編劇彼得摩根交往多年濃情轉淡，彼得還一度被指移情別戀姬蓮的影劇圈好友，但頒獎典禮上姬蓮不忘感謝彼得，英媒也稱兩人似已復合。

至於去年最轟動的迷你影集「后翼棄兵」，精靈系美人安雅泰勒喬伊演活心理有障礙的西洋棋天才，打敗妮可基嫚、凱特布蘭琪等前輩影后，以眾望所歸之姿成為最佳迷你影集或電視電影女主角。喜劇類影集、女主角得主「富家窮路」在美國目前也是Netflix推出，喜劇類男主角「泰德拉索：錯棚教練趣事多」傑森蘇戴基斯則在Apple TV+上架，成為極少數沒被Netflix囊括的例外。

相較於電視類的橫掃千軍，Netflix在金球獎電影類的表現就大不如預期，雖然戲劇類影帝查德威克鮑斯曼毫無意外順利獲獎，美國已在Netflix上架的「詐欺女王」也讓蘿莎蒙派克爆冷封后，被寄予厚望的「芝加哥七人案：驚世審判」卻只拿到最佳劇本，多項提名的「曼克」更空手而歸，顯然金球獎會員仍無法接受串流影音平台取代戲院上片成為電影的未來，因此寧可把最佳影片頒給走傳統院線模式的「游牧人生」。