新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金

趙婷只穿T恤、綁兩條辮子，沒特別盛裝打扮就領取金球獎最佳導演的榮耀。路透

第78屆金球獎得獎名單揭曉，趙婷以「無依之地」（Nomadland，又譯游牧人生）成為史上繼李安後第2位獲得金球獎最佳導演 的華人 ，也是芭芭拉史翠珊後第2位金球獲獎女性導演，該片亦榮登戲劇類最佳影片，堪稱大贏家。她在典禮上並未盛裝，只穿T恤、梳兩條辮子就視訊發表得獎感言，樸實得不像浮誇奢華的「影劇圈人士」。

她今年38歲，出生北京，父親趙玉吉曾是鋼鐵公司的總經理及副董事長，現則為投資管理公司的董事長，和在醫院服務的母親離婚後，娶了中國知名女星宋丹丹，因此在人們心目中有「星2代千金」的既定印象，但她10多歲、還不太會講英語就被送到倫敦念書，又到美國讀大學，一路上靠自身的適應力融入西方社會，連繼母宋丹丹都不知道她曾經過著缺錢、靠學生貸款念完紐約大學 碩士的日子。聽到外傳她父親資產有10億美元，她直接反駁：「我父親從來也不是億萬富翁，如果是真的，希望能付我的學貸和房產抵押。」

還沒到歐美前，趙婷是看著「第六感生死戀」、「修女也瘋狂」等片長大，還寫過同人小說，雖然一開始在美國並不是學電影，由於受李安和王家衛很大影響，轉向影視創作的路，成為李安在紐約大學的學妹，不過當有機會在校內見到這位大學長，她又不太敢上去攀談，哪知道現在不僅有望繼李安後成為下一個會拿到奧斯卡獎的華人導演，更變成新「華人之光」，就連繼母宋丹丹都忍不住在社群網站上道賀，稱她從一個不懂英文的中國女孩、16歲才出國求學，在人家的主場拚人家的強項，創造這樣的紀錄，不但是家中傳奇，也會激勵無數中國孩子。

「無依之地」講述法蘭西絲麥朵曼扮演的老婦，每年定期在北美各地從事不同的工作維持生活，有如現代游牧民族，風格淡雅、詩意，去年已獲威尼斯影展最佳影片金獅獎。而趙婷的新片則是安琪莉娜裘莉、莎瑪海耶克等主演的漫威英雄電影「永恆族」。

影片來源：YouTube