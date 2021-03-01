趙婷獲金球獎 繼母宋丹丹發文賀：你是我們家的傳奇

華人導演趙婷憑藉「無依之地」獲得最佳導演。取材自金球獎推特

第78屆美國電影 電視金球獎1日揭曉，華人導演趙婷 憑藉「無依之地」（Nomadland，又譯游牧人生）獲得最佳導演，成為首位獲得此獎項的中國女導演，趙婷獲獎後，中國演員宋丹丹第一時間發微博祝賀她，並表示「你是我們家的傳奇。」

成都商報報導，趙婷獲金球獎後，宋丹丹第一時間發微博祝賀：「我的寶貝：真不知該如何祝賀你了！你每一個新的獎項，都超出我們的想像並給予我們巨大驚喜，一個不懂英文的中國女孩，16歲才出國求學，選擇了一條我們從不看好但也只能尊重的道路，今天在人家的主場拚人家的強項，取得了這樣的認可，創造了這樣的記錄，你是我們家的傳奇，相信你的故事也會激勵無數中國的孩子們。」

趙婷是宋丹丹的繼女，出生於北京，少年時期相當叛逆，喜歡畫漫畫、寫小說，看電影，王家衛的「春光乍洩」對她有很大影響，她反覆看了很多遍。

16歲時，幾乎不懂英語的趙婷被父母送去了一所名為「英國的霍格華茲」的寄宿學校，之後她去了美國曼荷蓮女子文理學院學習政治，幾年後她決定申請紐約大學電影學院就讀研究所。

2014年，趙婷的處女作「哥哥教我唱的歌」一鳴驚人，入圍了聖丹斯電影節和坎城電影節，她也憑藉該片獲得第24屆哥譚獨立電影獎最佳女導演獎。