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金球獎／「詐欺女王」蘿莎蒙派克 奪音樂喜劇類影后

記者黃保慧／綜合報導
蘿莎蒙派克奪金球獎「音樂喜劇類最佳女主角」。取材自影片
蘿莎蒙派克奪金球獎「音樂喜劇類最佳女主角」。取材自影片

第78屆金球獎揭曉得獎名單，「音樂喜劇類最佳女主角」由蘿莎蒙派克（Rosamund Pike）以「詐欺女王」打敗強敵，「芭樂特2」瑪麗亞巴卡洛娃、「幸福剛剛好」凱特哈德森、「法國出口」蜜雪兒菲佛以及呼聲很高的「艾瑪」安雅泰勒喬伊。

「詐欺女王」（I Care a Lot）將震驚駭人的「照護詐欺致富事件」搬上大銀幕，蘿莎蒙派克完美呈現心機女強人形象，也讓觀眾大讚她這次的角色，彷彿就是「控制」（Gone Girl）女主角「艾咪」再現。為了這次角色，她不僅剪了俐落鮑伯頭，還換上數套華麗服裝，簡直像是一場接一場的高「衣」Q時裝秀。

據悉，她還特地規畫重訓課程體驗飛輪，更為了將自己完全融入角色而嘗試電子菸，並驚爆：「我完全上癮了！」有趣的是，熱愛中華文化的她，不僅有個中文名字「裴淳華」，近日更為了宣傳本片，登上英國知名脫口秀「葛漢諾頓秀」（The Graham Norton Show），興奮地向觀眾分享近期學會的中文俗語「脫褲子放屁」，讓觀眾哄堂大笑，而她也笑稱：「這句俗語真是非常實用！」

詐欺 凱特 金球獎

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