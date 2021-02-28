金球獎疫情期間登場 規模縮水影響力仍難撼動

華裔女導演趙婷的「無依之地」（Nomadland）廣被外界視為本屆金球獎得獎大熱門。(美聯社)

好萊塢頒獎季今天從一場迥異於以往的金球獎 頒獎典禮展開，儀式主要透過線上舉行，將決定「游牧人生（另譯：游牧人生）」、「芝加哥七人案：驚世審判」等黑馬接下來在奧斯卡金像獎的奪獎希望。

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法新社報導，金球獎頒獎典禮以往都眾星雲集，是在輕鬆氣氛下於比佛利山莊某旅館宴會廳舉行的盛會，但本屆在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響下，典禮會從紐約、加州兩個規模大為縮水的場地轉播，除了少數前線和必要工作人員之外，與會人數不多。

儘管少了過去的星光，表彰傑出電影電視作品的金球獎仍是各方爭取的重要獎項，也是季末重頭戲奧斯卡獎 的風向球。今年奧斯卡同樣受疫情影響而延至4月舉行。

華裔女導演 趙婷的「無依之地」（Nomadland）廣被外界視為本屆金球獎得獎大熱門，但美國導演艾倫索肯（Aaron Sorkin）的「芝加哥七人案：驚世審判」（The Trial of the Chicago 7）來勢洶洶，對「游」片構成不小挑戰。

「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）影壇大獎專欄作家費恩柏格（Scott Feinberg）預測，本屆金球獎會是「游」、「芝」兩片間的爭奪戰，他認為，「若有意外，半路殺出程咬金的可能會是『花漾女子』（Promising Young Woman）」。

「花」片中表現精湛的凱莉墨里根（Carey Mulligan）被看好奪下劇情類最佳女主角大獎，但面對的強敵包括「游牧人生」中的法蘭西絲麥朵曼（Frances McDormand）和「藍調天后」（Ma Rainey's Black Bottom）的薇拉戴維絲（Viola Davis）等。

男演員安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）雖拿過金球獎終身成就獎，但前7次入圍演技獎項均鎩羽而歸，這次他在「父親」（The Father）一片中表現淋漓盡致，廣獲好評，有望贏得劇情類最佳男主角殊榮；他的競爭對手是影壇與影迷至今仍在悼念的已故「黑豹」男星查維克博斯曼（Chadwick Boseman），以「藍調天后」入圍的他，也有可能脫穎而出。