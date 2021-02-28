巨星組合 ! 小布、珊卓首攜手 柯隆尼與羅伯茲再搭檔

珊卓布拉克又將有新的影壇天王搭檔。圖／路透資料照片

雖然新冠肺炎疫情 各方都期待在今年下半年逐漸和緩，但對電影票房的殺傷力恐將持續存在，因此好萊塢新片設法在卡司吸引力上更加強化，不是撮合廣大觀眾盼望已久的新組合，就是召回曾經締造輝煌佳績的經典搭檔。

各自在影壇紅了超過20年的布萊德彼特 與珊卓布拉克，始終無緣攜手，終於在彼此都從偶像成為奧斯卡 得主後，要第一次同片合作。這部暫名為「子彈列車」的影片由日本作家伊坂幸太郎原著改編，有如珊卓代表作「捍衛戰警」與連恩尼遜「空中救援」的風格融合，珊卓與布萊德在片中將擦出怎樣的火花？會否在動作懸疑之餘有感情對手戲？頗令觀眾好奇。

布萊德彼特將首度與電影界大姐之一合作。圖／路透資料照片

有趣的是，布萊德彼特與珊卓布拉克分別都曾是「瞞天過海」系列要角之一，但卻沒有碰到面，珊卓還與布萊德的前妻珍妮佛安妮絲頓是閨密好友，在片場肯定有很多共通話題，應能讓對手戲的火花更強烈。

至於在「瞞天過海」系列中就曾配成一對的喬治柯隆尼與茱莉亞羅勃茲，將要在新片「到天堂的機票」扮演一對離婚怨偶，為了阻止愛女在峇里島嫁給不對的人、像他們以前那樣，因此趕往當地，可是在美景催化之下，彼此又有新的感覺，是一部輕鬆、浪漫的喜劇。