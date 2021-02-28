我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美加快新冠疫苗接種 施打超過7500萬劑

誰歧視稱他「新冠病毒」? 林書豪因這個原因拒透露名字

巨星組合 ! 小布、珊卓首攜手 柯隆尼與羅伯茲再搭檔

記者蘇詠智／即時報導
珊卓布拉克又將有新的影壇天王搭檔。圖／路透資料照片
珊卓布拉克又將有新的影壇天王搭檔。圖／路透資料照片

雖然新冠肺炎疫情各方都期待在今年下半年逐漸和緩，但對電影票房的殺傷力恐將持續存在，因此好萊塢新片設法在卡司吸引力上更加強化，不是撮合廣大觀眾盼望已久的新組合，就是召回曾經締造輝煌佳績的經典搭檔。

各自在影壇紅了超過20年的布萊德彼特與珊卓布拉克，始終無緣攜手，終於在彼此都從偶像成為奧斯卡得主後，要第一次同片合作。這部暫名為「子彈列車」的影片由日本作家伊坂幸太郎原著改編，有如珊卓代表作「捍衛戰警」與連恩尼遜「空中救援」的風格融合，珊卓與布萊德在片中將擦出怎樣的火花？會否在動作懸疑之餘有感情對手戲？頗令觀眾好奇。

布萊德彼特將首度與電影界大姐之一合作。圖／路透資料照片
布萊德彼特將首度與電影界大姐之一合作。圖／路透資料照片

有趣的是，布萊德彼特與珊卓布拉克分別都曾是「瞞天過海」系列要角之一，但卻沒有碰到面，珊卓還與布萊德的前妻珍妮佛安妮絲頓是閨密好友，在片場肯定有很多共通話題，應能讓對手戲的火花更強烈。

至於在「瞞天過海」系列中就曾配成一對的喬治柯隆尼與茱莉亞羅勃茲，將要在新片「到天堂的機票」扮演一對離婚怨偶，為了阻止愛女在峇里島嫁給不對的人、像他們以前那樣，因此趕往當地，可是在美景催化之下，彼此又有新的感覺，是一部輕鬆、浪漫的喜劇。

喬治柯隆尼（右）與茱莉亞羅勃茲又要再度攜手拍片。圖／路透資料照片
喬治柯隆尼（右）與茱莉亞羅勃茲又要再度攜手拍片。圖／路透資料照片

布萊德彼特 疫情 奧斯卡

上一則

小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋

延伸閱讀

NBA／家中掛小布畫像 詹姆斯：他每天伴著我

NBA／家中掛小布畫像 詹姆斯：他每天伴著我
緋聞前女友懷孕？小布：不可能是我的

緋聞前女友懷孕？小布：不可能是我的
裘莉要賣邱吉爾畫作！離婚後首度賣夫妻財產 估價342萬

裘莉要賣邱吉爾畫作！離婚後首度賣夫妻財產 估價342萬
NBA／小布逝世周年 詹皇：傳奇永垂不朽 遺孀走不出傷痛

NBA／小布逝世周年 詹皇：傳奇永垂不朽 遺孀走不出傷痛

熱門新聞

吳孟達。（取材自微博）

吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲

2021-02-27 04:33
吳孟達（下）與周星馳是多年拍檔。（取材自豆瓣電影）

吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受

2021-02-27 05:14
吳孟達傳已聽從好友建議，有立遺囑，安排好財產分配。圖／報系資料照片

吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立

2021-02-27 09:24
隋棠曝「女兒視角」私密照。圖／截圖自IG

隋棠po「女兒視角」私密照 性感睡姿、下衣失蹤全曝光

2021-02-22 15:22
足球界巨星球員C羅現任女友喬治娜全裸入鏡家鄉西班牙版Instyle雜誌。圖/摘自IG

全裸照下身曲線看光光 C羅女友這身材太猛了吧！

2021-02-21 14:31
小S在汪小菲面前熱舞。 圖／擷自汪小菲微博

汪小菲曝光小S熱舞影片 網驚「半夜和小姨子玩這個」

2021-02-22 14:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
神仙友誼！趙麗穎陪李冰冰過生日 比心嘟嘴秀好感情

神仙友誼！趙麗穎陪李冰冰過生日 比心嘟嘴秀好感情
眾院通過1.9兆元紓困案 拜登喊話參院：沒時間可浪費

眾院通過1.9兆元紓困案 拜登喊話參院：沒時間可浪費
嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑

嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑
憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種
申張權威 擴政治行動…川普籌「新組織」募款開支不受限

申張權威 擴政治行動…川普籌「新組織」募款開支不受限